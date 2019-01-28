Prada白Tee售$2,800遭網民狠批　原來Saint Laurent、Gucci更貴？

許多人愛買白Tee，可是要找一件好的白Tee，卻絕對不是件易事。雖則它外貌看似簡約普通，但內裡卻大有學問，不同用料、版型、車線位或織法，其實都會影響穿上身後的觀感。 不過當談到價錢之時，到底你平日會花上多少金錢買一件白Tee？而最重要的是，廉價與昂貴的Tee，除了名牌效應外，兩者之間真的存在巨大的差異性嗎？

Prada白Tee價錢約$2,800港元（網上圖片）

近日，一件Prada白Tee，竟然在網上引起極大迥響，其單品價格為$270英鎊（約$2,800港元），而其他顏色版本，包括紅色、深藍色、淺藍色，更高達$540英鎊（約$5,600港元）。如此昂貴的定價，不但被普羅大眾猛烈抨擊，網民亦紛紛批評設計平平無奇，相比起平民品牌，定價卻高出100倍，他們更表示唯一分別就是Tee上有Prada Logo。

Prada白Tee在Farfetch，售價約$2,800港元（網上圖片）

A.P.C. Novak白Tee約$700港元（Cool Material）

其實昂貴的選擇，又何止Prada呢！今次主題不是要介紹好穿款，而是要告訴你，其實許多品牌所推出的白Tee，都被我們想像中還要更貴。就如A.P.C.雖不是最昂貴的，但對比起Uniqlo、Muji的普通白Tee，卻要花上更多金錢，價格約$90美元（約$700港元）。而Saint Laurent、Rick Owens與Gucci的白Tee，全部都將接近500美元（約$3,900港元）。

Saint Laurent Relaxed Pocket白Tee約3,800港元（Cool Material）

其實不少時裝品牌都會推出白Tee，它們於設計或質地上，可能比起平價品牌更勝一籌，但由於定價差天共地，普羅大眾一度質疑有誰會買？不過買名牌這回事，向來都是見人見智，平有平着，貴有貴買！時裝品牌將價錢定高，或許是想令消費者產生「一分錢一分貨」的心理效應，再把這種基本款的「離地價」合理化。老實說，最貴不一定最好，最平也不一定差，只要挑選到最合身的白Tee，相信你也不介意它的價錢。