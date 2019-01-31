【展覽】替Vogue、三宅一生、川久保玲掌鏡　這個攝影大師不簡單

提到二十世紀最偉大的攝影師，相信Irving Penn必定榜上有名。 除了Irving Penn的簡約美學改變了當時時尚拍攝的方式外，他更引入了以白底作為背景的攝影方式，改變了日後攝影手法以及美學。

Irving Penn。（網上圖片）

Irving Penn生於1917年，27歲時已開始為美國《Vogue》拍攝人像相，兩者更維長達66年的合作關係，拍攝了過百幅經典照片。在拍攝人物肖像時，比起處處要求完美，他更愛呈現真實感，「我最想捕捉到的是人們處於平靜的狀態。」他曾這樣說過。Irving Penn的拍攝題材十分廣泛，除了人像攝影外，他在第二次世界大戰期間更曾到過戰地擔當攝影師，此外他也十分喜愛拍攝靜物（Still Life）照片。

Irving Penn的攝影手法顛覆了當時一貫的時尚拍攝手法，擺脫了以往浮華的拍攝方式，僅用上自然的日光、簡樸的背景、又或是攝影棚的一角營造出反璞歸真的超脫感，在牆角之間拍攝便是Irving Penn最具標誌性的拍攝手法之一，把光影之間的關係發揮得淋漓盡致。這種拍攝方式不但不令人覺得粗糙、隨便，反而在營造氣氛上更為出色，亦使照片更添藝術美感。當年Condé Nast的編輯總監Alexander Liberman曾稱讚Irving Penn的相片有令人駐足的魔力。

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Irving Penn鏡頭前的人不計其數，而且當中有不少名人或對世界影響深遠的大師級人物。由藝術界的畢加索、達利（Salvador Dalí）以至時尚界的紅星Audrey Hepburn、名模Kate Moss、創出Le Smoking的Yves Saint Laurent、日本時裝重要代表的川久保玲等，每位都是在不同界別獨當一面的名人。

三宅一生（IG@the.irving.penn.foundation）

不過，談到與Irving Penn合作無間的設計師，非三宅一生（Issey Miyake）莫屬。早於1987年開始，Irving Penn與三宅一生開始了定期的合作關係，每年拍攝兩輯照片，合共創作出逾250份作品。Irving Penn與三宅一生除了是工作上的伙伴，亦是心靈伙伴，二人的相遇就好比千里馬遇上伯樂，而他們同時是彼此的千里馬以及伯樂。有傳三宅一生未曾出現過Irving Penn的拍攝現場，可見設計師對他的信任，二人之間擁有著「不用語言溝通的默契」，是一種心靈上、精神上的交流。

雖然這位大師在2009年已離我們而去，但其作品卻流芳百世。2017年時紐約大都會藝術博物館亦曾為Irving Penn一百周年誕辰設展，又曾於美國紐約佩斯畫廊展出。在2019年，Irving Penn的作品首次來到香港設展，並展示出三十幅經典攝影作品。

《Irving Penn》攝影作品展

日期：即日至2019年3月7日

地點：Pace Gallery（香港中環皇后大道中80號H Queen’s12樓）

時間：星期二至六11:00am - 7:00pm