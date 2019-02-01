【網購福音】白俄羅斯初創AR應用程式　線上任試新款Nike、adidas

在家中進行網上購物，無疑是非常方便，但是總有一個揮之不去的問題未解決，就是我們無法親自試上身，這足以大減購買慾。 為了解決這個問題，白俄羅斯初創公司Wannaby，最近推出一個AR應用程式，讓用戶試盡所有新款運動鞋？

Wanna Kicks AR應用程式，讓你試穿各大品牌的運動鞋。（網上圖片）

假若你想試穿各大品牌的運動鞋，包括NIKE、Adidas、Yeezy、Vans等。Wanna Kicks AR應用程式卻可幫你一把，讓你透過AR技術無限地試穿新款運動鞋。正如Wanna Kicks的提醒，網上照片有時候可能存有「欺騙性」，因此透過此應用程式，卻有助人們打破網上購物的障礙。

Wanna Kicks AR讓你試盡所有波鞋款（Knowtechie）

Wanna Kicks AR應用程式（hiconsumption）

要利用Wanna Kicks的AR技術，只需從應用程式中，挑選你喜歡的運動鞋，然後開啟智能手機的相機功能，再把鏡頭對準自己的腳上，就能馬上穿上所選的鞋子。用戶更可以隨意移動和旋轉你的腳，看看鞋子不同的角度的觀感。另外，你還可以保存試上腳後的圖片，並在社交媒體上與朋友分享。

把鏡頭對準自己的腳上，就能馬上穿上所選的鞋子。（網上圖片）

Wannaby行政總裁Sergey Arkhangelskiy表示：「我們相信AR技術，將可消除Online和Offline購物之間的差異。」現今鞋類市場存在了某些問題，與傳統實體購物相比，Online銷售情況非常低，但回報率卻是很高。在網上購物前，讓用戶虛擬試穿運動鞋，這技術不但能改變用戶對它的參與度，而且更可增加回報率。Arkhangelskiy補充說：「我們為Z世代和千禧一代創造了Wanna Kicks，他們非常有興趣購買運動鞋，並渴望知道產品是否真正適合他們。」

雖然目前Wanna Kicks AR應用程式還處於測試階段，但該公司相信它能使消費者試穿運動鞋後，更有決心地增加他們在網上商店的購買慾。

老實說，就算無意購物，空閒時也可以下載來試玩一下。

Wanna Kicks

下載：iTunes App Store

售價：免費