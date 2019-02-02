【AURALEE】為一塊布料遠赴蒙古睇駱駝　日牌主理人就是這樣瘋狂

創立一個品牌，不是最難；要在云云新晉品牌中突圍而出，才是難中之難。 日本品牌AURALEE，以簡約設計於2015年冒起，至今仍然成為不少時尚人眼中的best keep secret自有其原因。

AURALEE 2019 SS（AURALEE）

聽說，AURALEE創辦人為了甄選出最好的物料製作成衣，他會親自走訪蒙古、紐西蘭等地，去檢測當地的駱駝和羊。試問現今還剩多少品牌，還會為品質、為原材料，甘願花長時間遠赴前線，就是為了保證質量？也許，只有品牌主理人岩井良太才能做到……

AURALEE 2018 SS（AURALEE） AURALEE創立至今，應用上的所有物料均來自大自然，絕不添加任何人造纖維，務求將衣服還原至最原始的狀態與基本步。講及有關品牌對於材質的高度要求，更必定要知品牌除了會到世界各地搜羅最上盛的裐布與棉料（兩者皆是AURALEE最廣用的布料）之外，更會自發創製出布料，難怪岩井良太在過去訪談中曾這樣形容品牌：「AURALEE本就是一間布料製造商。」然而窺看主理人的過去，他曾於標榜着「精湛材質」的品牌norikoike擔任過紙樣師及設計師，難怪來到自家出品，同樣能製作出如此精工細緻的產物。

日本新晉品牌AURALEE主理人岩井良太。（網上圖片）

成立短短四年間，AURALEE成功攻佔日本時裝市場，又能吸引不少知名選物店購入，一直都並非以創新誇張的設計取勝，反之用最原始經典的剪裁、乾淨俐落的大地色調、不繁複的設計細節來引人入勝，「衣服從平常上班到正式場合都適用，而且大部分設計也為兩性而設。」縱然品牌官網分別將有男女裝款式各自展出，不過橫掃每個季度的所有設計，就如最新SS 2019，其大量寬鬆且歷久彌新的剪裁，已略懂品牌有意將衣服的定位推向中性，歷經九個系列之後，也證明了AURALEE如何將性別帶到無邊界之緯度。這個日本品牌的生存之道，正正就是為所有品味之士提供最優質的日常服。