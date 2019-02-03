藝術家夥拍Starbucks收集16萬支棄掉飲管　巨型裝置反思塑膠禍害

環保問題在近十年變成了被廣泛討論的議題，不論在時裝界抑或飲食界都是熱門話題。而香港近月鬧得最熱烘烘的環保議題相信定是「無飲管日」。不少快餐店和餐廳實施無飲管政策後不再向顧客派發吸管，隨即引起了不同迴響。有人認為飲凍飲時沒有飲管非法麻煩，因為冰塊與牙齒會產生碰撞；有人認為政策虛有其表，除了吸管外的塑膠仍然繼續使用，無飲管變相是餐廳節省成本的方法；亦有人認為環保人士只聚焦在無吸管上十分反智，因為環保不應只限於飲管。 一枝飲管，經過一頓飯的時間，便已落在垃圾桶之中。我們使用的時間可能不到半個鐘，但它們可以在海洋中漂浮達450年時間。多年來，人們的便捷為海洋帶來愈來愈多的廢物，去到2050年，海洋中被拋棄的塑膠甚至會比魚類多。

（thestrawpocalypse.com）

一枝飲管的體積如此之小，也許不少人都不以為然。不過，當愈來愈多飲管堆積的時候，體積之龐大是難以想像的。所以，越南的環保組織Zero Waste Saigon與攝影師Von Wong跟Starbucks合作，花上半年，在越南不同地方收集168,000枝被扔棄的飲管，並造成藝術品並名為「 strawpocalypse」，順便為大家來一場「震撼教育」。

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Von Wong說：「希望從這場環境悲劇中創作出美麗而又獨特的東西。」他們把收集得來的飲管層層堆疊，在LED燈管上砌出海浪的形狀，目前坐落於胡志明市的Estella Place Mall中。希望以大量被拋棄的飲管令大眾反思塑膠以至吸管為海洋、環境所帶來的危害。而Von Wong在去年12月時亦曾把舊衣製成藝術品，把3000件舊衣物懸掛在顧客的頭上。

時裝也好、飲食也好，要做到更環保首先要源頭減廢，不論是膠飲管還是打著環保旗號的不銹鋼飲管都應減少使用，甚至要減少生產。否則末來海洋中的垃圾、又或海龜吸入的垃圾就會變成是不銹鋼飲管了。