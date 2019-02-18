【VAQUERA】紐約時裝周繼續怪雞　誇張大墊膊贏Anna Wintour讚賞

先回帶，紐約品牌VAQUERA於紐約時裝周發表17FW系列時，將Tiffany & Co.飾品塵袋模樣設計放大成裙款，憑此一鳴驚人。 早前VAQUERA再次踏上紐約時裝周，今次FW19仍然得到時尚女魔頭Anna Wintour，憑的就是那誇張的巨型大墊膊（exploded shoulders）。

VAQUERA的FALL 2017中仿Tiffany&Co.塵袋設計成焦點（vogue）

VAQUERA系列以家庭生活作為主題，因此從中可看到絲質睡袍、寬鬆連身裙、甚至女僕等設計，那極度誇張的大墊膊，更被Anna Wintour評為今季紐約時裝周亮點之一，但為何會設計這樣不合比例和剪裁的家居服呢？品牌其中一位創辦人Patric DiCaprio指出：「與我們年紀相若的廿多歲少年，都好像與我們有點不同，他們都喜歡待在家中。事實上，我們應多點外出感受瘋狂的世界。」於是，衍生出那些瘋狂以及不符常規尺寸標準的設計。然而，設計師所描述的並不止在於此季的理念，更多的是品牌的背景及核心價值。

最新2019秋冬系列：

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VAQUERA四位始創人（左起）：Patric DiCaprio、Claire Sully、Bryn Taubensee及David Moses。（網上圖片）

有段時間，我們被視為『紐約地下玩意』、『明年就玩完』的品牌。 VAQUERA

VAQUERA FW17首個系列女裝男穿的單品設計（vogue） VAQUERA最初由四位少男女少組成，分別是Claire Sully、David Moses、Bryn Taubense及Patric DiCaprio。他們各有專長，攝影、DIY衣服、造型處理等，他們各有所長、互補不足。設計服飾時，他們各有不同想法，但對於時裝的定義，卻抱有同一信念：「為何我們不能夠穿上晚禮服到郵局寄上快遞，或穿上白色Tee、牛仔褲到酒吧聚會？VAQUERA的受眾該是那些離經叛道的人。」這想法正正為品牌打造敢作敢為、打破常規、瘋狂怪雞、叛逆任性等鮮明形象。

我們希望在街上看見人們穿上VAQUERA，都能夠盡情表露最真誠狂野的自己。 VAQUERA

這件蝴碟結被瘋狂放大的設計，品牌從不著重它的可穿性，更多的是創意性。SPRING 2018 READY-TO-WEAR（vogue）

了解VAQUERA那「誓死要做回自己」的態度，便能夠明白到那些誇張比例、男穿女裝、內衣當外套等種種設計是如何被塑造出來。再者，品牌也再三強調他們有著Punk及Unisex的DNA，「穿上一條晚禮裙，再配上一頂誇張的帽子，跑到士多買東西也是很Punk的事情。」就是這種反傳統、反建制，令VAQUERA確立出自我風格。

以美劇《The Handmaid's Tale》作為藍本的設計。（Michael Hauptman） 兩年前，VAQUERA為視頻網站Hulu創作出一系列以美劇《The Handmaid's Tale》（侍女）作為藍本的設計，將劇中紅白作主調的色彩放大，變出充滿強烈的玩味性及實驗性的設計，例如將內衣變外的長裙，雖然誇張怪雞，但仍得到《The New York Times》及《New York Post》廣泛報導，並引來不少買家的興趣。「我們不會為了迎合市場的需要而犧牲設計。」VAQUERA由建立的首天，已非常清楚自己的定位，堅持一路怪下去。

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