Gucci創意總監為歧視爭議致歉　從前「黑臉」劇場是醜化之源？

Guuci早前推出的黑色Balaclava毛衣，其中嘴部置上鮮紅色豐唇設計，受盡民眾負評，被指內含種族歧視之意。刻意將唇部放大、黑色皮膚、誇大眼睛，凡有以上相關設計細節，各大品牌也得謹慎處理，否則一不小心，又容易捲入歧視風波。 也許，Guuci此番是無心之失，但仍然引起公憤，不過若然讀過歷史上「黑臉」（Blackface）的歷史，就自然會明白到，黑人的「玻璃心」，其實是來得合情合理。

Gucci這件Balaclava毛衣，整體以黑色作為主調，衣領間則有一個莫大的鮮紅咀唇設計，將以上兩大元素合併，就經已被認定為歧視黑人的Blackface行為。早前，Gucci創意總監Alessandro Michele親自為這設計首度發出致歉信及澄清聲明，更稱會將相關產品即時下架。

Gucci創意總監Alessandro Michele親自為設計發出的致歉聲明。（網上圖片）

引來這場騷動，除了是美國剛好踏入二月特別敏感的「黑人歷史月」（Black History Month）之外，其背後的主因，乃是一段黑人難以放下的歷史包袱——「Blackface」。

十九世紀，黑人在美國流行的黑臉滑稽劇的打扮。（網上圖片） 十九世紀，美國劇場開始盛行起來，演繹手法層出不窮，而當中最令觀眾受落的，卻是白人演員飾演非洲裔黑人的角色，白人均喜歡屬於黑人的嬉鬧情節、滑稽歌舞，亦因而衍生出當時美國流行的黑臉滑稽劇文化（Blackface minstrelsy）。不過，對於黑人來說，其以奴隸制為背景音樂，演出時必需要將整張臉塗黑、嘴唇塗上又大又紅的小丑妝、穿上破爛不稱身的服裝，並且帶上「黑人」假髮等裝扮，沒錯，Blackface形象漸為劇場贏得掌聲和美譽，卻同時盛載著白人對黑人的嘲諷、歧視。那些還未正式廢除奴隸法案的歲月，黑人也不輕易走過。

時間來到二十世紀，非裔美國人民權運動四起，才令黑人種族稍微抬頭，社會也開始意識到劇場的表演方式，其實是對黑人民族的眨低及侮辱。雖然黑人劇已消失，但那段自尊任由他人玩弄的回憶，是超越空間與時間，成為民族歷史的永遠烙印。

已被下架的Prada配件系列中的Otto（Prada） 除Guuci事件外，Prada「Ptomalia」配飾系列中的Otto，還是Katy Perry近日推出鞋履系列的「Rue Face Slip On Loafers」款式，也大有可能並非刻意觸及種族議題，純粹以創意為設計概念。雖然品牌步步為營，但有時卻不小心觸及種族議題，在此只可奉勸一句，大家也要謹慎行事。

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