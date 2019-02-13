懶佬、隨性成潮流趨勢？「Snaplab」街拍捕捉台灣Street Style

街拍的定義說起來很廣，主要是以相機速寫來保留視覺記憶，可以是街道上的趣事捕捉、人與人間的情感暫存又或是時尚趨勢的進程紀錄。而街頭攝影的難度不只集中於單一技術，而是需要同時注意畫面的構圖、正確的曝光、快門的速度、視角的呈現，更甚至是瞬間情感的捕捉。

街頭實驗室「SnapLab」主要以街拍影像來紀錄台灣的街頭風格，不侷限於主流文化或單一思維，而是一個各式穿搭風格集合的平台，讓大家以風格來交流、以實驗來玩搭配，就算是同一個單品，也會因為不同的人、情緒、場合而呈現不同的氣場及品味，就以以下不同樣貌的街拍作品來細細品味台灣專屬的獨有風格吧！

1）多彩高記憶點單品，將隨不同搭配及氣場呈現個人魅力

如何以色彩配搭令自己變得eye-catching？按圖看看台灣街頭潮人怎樣穿▼

2）衝突的色塊也能表達出和諧的氛圍

Contrast大也不一定錯！按圖看看街頭穿搭示範▼

3）實驗性穿搭怎能忽略不同風格的單品混搭？

不同風格Mix&Match，穿出自己態度！按圖看看這類混搭風你又喜歡嗎？▼

4）歲月增加的氣場，讓整體自然散發品味

潮流品味並不限年齡！按圖看看成熟的街頭風吧▼

結語： 對於穿搭這件事，本來就沒有硬性規定，藉由街拍攝影師的視角可以看到各式風格的街拍作品，能夠發現被攝者最自然流露的瞬間，捕捉氣場與品味同時展現的快門畫面，讓一個城市的風格得以留存及記錄，並成為一個時期的風格史料。

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原文：街頭實驗室「SnapLab」不只傳遞流行更迭，更紀錄了一個城市的風格全貌

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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