Central Saint Martins畢業展　3大新晉時裝設計師務必關注

倫敦時裝周向來都是發掘新晉設計師的造星搖籃，單是Lulu Kennedy親自挑選參展名單的Fashion East發佈會，經已是時裝編輯、買手們每季務必關注的時裝秀。至於Central Saint Martins（CSM）碩士生的畢業作品展同樣矚目，而且話題性更高，一來它一年就只有一次（通常會安排在FW秋冬季度之中），而且每次參展比賽的名單眾多，展出服飾就超過200套，加上CSM向來名氣大又以創意行先，學生雖然年紀輕輕，但設計的服飾已極盡前瞻性和原創性，絕非如坊間好些商業掛帥的品牌般，為求取悅消費者 ，為潮流而去潮流！ 而一眾畢業生之中，又以哪幾位最值得注目呢？據坊間的議論，一共有3位，分別是獲得L'Oréal Professionnel Creative Award的Sheryn Akiki和Goom Heo，此外將復古時裝新潮化的Kitty Garratt，同樣是不可多得的人材，先知先覺的時裝人著實有及早認識的必要。

Sheryn Akik（左）與Goom Heo分別奪得L'Oréal Professionnel Creative Award。（i-D）

Sheryn Akik的畢業作品。（vogue）

Sheryn Akik來自黎巴嫩的戰地鐘聲

自少成長在戰火連天的黎巴嫩首都貝魯特，六年前才從當地搬到倫敦展開新生活，Sheryn Akik的同年回憶，就是「每天晨早出門之時候，也不清楚自己晚上還有沒有命再次見到家人。」然而政局動蕩，以至恐怖襲擊的陰霾，仍無阻這位少女追求時裝設計的夢想和決心，「縱然每日活在動蕩時局中，但當地女性仍然希望透過時裝，令自己變得富有魅力」。

Sheryn Akik設計的服飾七零八落之背後，其實富有深意。（vogue）

所以時裝對於Sheryn Akik而言，並非純粹的藝術創作或潮流玩意，而是一種重建女性自信，解放她們心靈的手段，這種理念由經歷過風霜的Akik表現出來，自然更具說服力。因此在Akik的創作路途上，中東戰亂的回憶就成為了她設計靈感的一部份，從前就曾在維持治安的軍人部隊之上涉取靈感，將衣服加入槍袋等機能裝置。而去到FW19這個畢業作品展，就以“women on the run”為主題，利用七零八落、衣衫不整又剪裁破碎的晚禮服，和皺摺變形的手提包，將中東女性縱然每日活在誠惶誠恐之中，仍然踴於追求打扮愛美的堅毅一面刻劃出來，用意是鼓勵當地的女性自強起來，「利用時裝去為世界爭取和平」，站在道德意義之角度的確令人感動。

Goom Heo的資料搜集。

Goom Heo循環再造方式解構運動時裝

同樣奪得L'Oréal Professionnel Creative Award的韓國設計師Goom Heo，則老早就被捧為明日之星，也和L'Oréal這個美妝王國特別有緣，事關早在2017年就讀Central Saint Martins學士課程的時候，主打男裝的她經已是The L'Oréal Professionnel Young Talent Award得獎者，實力毋庸置疑。

運動服是Goom的偏好主題。（vogue）

而且與Sheryn Akik相同，Goom Heo童年的成長環境，一樣也是與時裝文化差天共地，雖然源自南韓，卻是晉州市一個農村小鎮，家人世代以種植為生，Goom Heo就曾慨嘆：「我的家人應該連Central Saint Martins這個名字也不曾聽過。」不過縱然自身目不識丁，但Goom的父母仍然盡自己所能，讓她得以成為家族中第一個出國就學的孩子，而Goom Heo也一直將這份恩情銘記在心，異於常人地努力進修時裝任何方面的學問，令自己成為一個獲獎連連的優材生。

+ 3 + 2

環顧Goom Heo的作品，她是一個很懂得玩「Odd」的設計師，總是能夠以人棄我取的元素設計服飾，例如亞洲地區天氣悶熱之時候，某些中年男人總愛掀高自己的上衣，露出「大肚腩」出來乘涼，面對這個景像，絕大多數人定必大叫嘔心，偏偏Goom卻覺得奇趣無比，並以此為題創作過服飾。來到發表畢業作品的一季，Goom Heo就使出她另一招必殺技：以解構重造方式，結合Chiffon Flying Panels，將陳舊運動服飾重環再造起來，或以撞貼方式將Sportwear碎塊改製成裙；或將Flying Panels連結在衣服之上，成為透視的性感披風，極盡前衞之餘，好些服飾就刻意突顯男性的陽具部份，別具幽默意味，堪稱亞洲版的Walter van Beirendonck。

Kitty Garratt以改裝Breeches馬褲而令人留下深刻印象。（vogue）

它可是上世紀初曾經大流行的褲子。（ig）

Kitty Garratt遊走在古典與新潮之間

至於另一位CSM碩士畢業生Kitty Garratt，就最擅長從歷史中借鑑，設計服飾，其畢業作品就以活躍於1890年代初至1930年，日常騎馬裝束造型為靈感，那時摩托汽車仍然未被普及應用，以馬來代步者為數不少，因此當時流行的服飾，就每每與騎車有關。這些騎馬裝最特別之處，絕對是褲子部份，這種褲子普遍稱為Breeches，也有Knickerbockers或Knickers等別稱，特點是褲子膝頭以上的剪裁十分寬鬆，方便乘騎時不覺拘束；然膝頭以下其剪裁卻又會刻以修緊，並配以繩索設置，使褲腳得以安插在長長的馬靴之內，如斯「上闊下窄」的造型，是當時頗為時髦的裝扮。

+ 2

但別以為Kitty Garratt既然借鏡了上世紀初的服飾，其創作就一定充斥了懷舊氛圍，事實剛好相反，Kitty的畢業系列可謂滿載末來主義於其中，將古典的Breeches活化，才是其真正目的。用色鮮艷的Breeches被改動成尼龍或Polyester的輕便版本，膝腳繩索設置亦改動成啪鈕設計，再配以具撞色效果的長靴子，實在別具後現代主義之意味。而上衣方面，則被打造成中世紀西方騎士所著用的鎧甲一樣，不過Shoulder Line肩線部份卻又剪裁成Round Shape和Cocoon Shape的設計，這種闊大圓潤的剪裁，向來給予人未來主義的簡約意味，而歷史上將這類前衞肩線發揚光大者，正正是偉大的Cristóbal Balenciaga。

歷史上將闊大圓潤肩線發揚光大者，正正Cristóbal Balenciaga。（vogue）

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