【Karl Lagerfeld逝世】老佛爺語出驚人　十大語錄由工作說到政治

記得Karl Lagerfeld曾就 #MeToo事件發表過驚為天人的言論：「我很厭倦了，不明白那些無名小星為何還會記得20年前的陳年往事，而且更沒有人證。」他所說的每一句說話，向來不留半點客套，一針見血，是真相的全部。云云語錄當中，究竟多少句至理名言我們必需要重溫？亦好讓老佛爺時刻提醒我們：「那顆耀眼的隕石其實從未墜毀過，依然與我們常在。」
「如果我對孩子感興趣，我也只會成為教父。」（PA PHOTOS）
「請不要叫我努力工作，沒有人被迫我做這份工作的。」（PA PHOTOS）
關於工作
「為甚麼我要停下來呢？若然停下，我必定會死掉，然後一切都會劃上句號。」
「有時我做的東西Coco會生厭，但我必須要做她從未做過的事情，必須要找到屬於我的標記。」
「人們時常談論皮草。有關於皮草的辯論，其實也是多餘與幼稚的。」
「農民的確對牛與豬很好，然後，卻將牠們全部殺掉。他們甚至比獵人更虛偽，至少獵人不會做出恭維動物的事情。我不喜歡人類屠殺動物，但更不想牠們有天會屠宰人類。」
「我是一個吸血鬼，吸盡你們身上所有血液。」
關於生活
「我住在一個閉上窗簾的舞台上，但誰又會在乎？」
「虛榮是生命中最健康的東西。」
「若然你不喜歡你的職業，那才稱之為工作。」 （WENN）
關於政治
「曾經有一位既可怕又醜陋的德國女記者訪問我，當時大概是共產黨結束的早期日子。訪問中，她要求我摘下眼鏡，說明這是一種不禮貌的行為，我反問，你可以脫掉你的胸罩嗎？」
「你的政治立場正確，但也不要打擾其他人談論政治。」
關於成名
「你不能阻止它發生，但成名背後必需要付出代價，而不願意付出代價的人會惹來麻煩。」
「CHANEL令我能在最完美的環境下工作。」（PA PHOTOS）
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