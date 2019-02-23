LEGO大師動用四十萬件組件　巧手砌出1:1超像真Volkswagen露營車

露營車的經典之最，莫過於在1967年面世的Volkswagen T2，現時在市面上想找來這部原裝車款，可謂是海底撈針。
不過，近日德國慕尼黑所舉辦的休閒旅遊展《f.re.e leisure and travel fair》，卻展示出了一架1:1的LEGO版Volkswagen T2，像真度超高。
這輛採用了400,000件LEGO，花上長達六個星期方可完成的FULL SIZE LEGO版Volkswagen T2（designboom）
這輛採用了400,000件LEGO組件，更要花上長達一個多月方可完成的FULL SIZE LEGO版Volkswagen T2，創作者是全球十三名擁有LEGO專業認證大師（Lego Certified Professional）的Rene Hoffmeister及Pascal Lenhard。一架經典掀頂露營車仿如再度重現人間，但為何LEGO車身的比例能做到如此像真？創作初段，他們會先用3D圖像軟件帶來一個模擬圖，然而模擬圖已表明了車輛的闊度（1.9米）、長度（逾5米），以及高度（幾近2米），因此無論車形還是當中的規格，仿真度也是極高。
窺看車輛內裏布局，設計家品也一應俱全。（designboom）
外形的真實感固然重要，但車輛內裏的設計細節也從不應忽略，幸好設計師們同樣以盡善盡美的態度完成作品。就如車身內部的設置，別緻擺設與生活必需品同樣五臟俱全，當中就有疊桌、水槽、咖啡功具、爐具、藝術品、收音機等，就連牙刷與牙膏等易被忽視的日常用品，也將之一同呈現過來。
窺看車輛內裏布局，設計家品也一應俱全。（designboom）
設計師之一Rene Hoffmeister。（LEGO.com）
不過，用一顆顆LEGO組件砌成整整有700公斤重的露營車絕對不是易事。設計師分享驚險的創作過程：「創作期間不小心遺失了整整兩萬顆透明LEGO，我們合作的供應商又剛好沒有存貨。」幸好他們臨危不亂，最終找來最適合的替代品。然而另一個最值得令人敬佩的細節，莫過於露營車上蓋的掀頂式設計，這也是原型的重要元素之一，設計師幾乎將經典款式的每個象徵性部分全部還原過來，綜觀整個設計，無疑是向經典致敬的最佳LEGO作品。