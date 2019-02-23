LEGO大師動用四十萬件組件　巧手砌出1:1超像真Volkswagen露營車

露營車的經典之最，莫過於在1967年面世的Volkswagen T2，現時在市面上想找來這部原裝車款，可謂是海底撈針。 不過，近日德國慕尼黑所舉辦的休閒旅遊展《f.re.e leisure and travel fair》，卻展示出了一架1:1的LEGO版Volkswagen T2，像真度超高。

這輛採用了400,000件LEGO，花上長達六個星期方可完成的FULL SIZE LEGO版Volkswagen T2（designboom）

這輛採用了400,000件LEGO組件，更要花上長達一個多月方可完成的FULL SIZE LEGO版Volkswagen T2，創作者是全球十三名擁有LEGO專業認證大師（Lego Certified Professional）的Rene Hoffmeister及Pascal Lenhard。一架經典掀頂露營車仿如再度重現人間，但為何LEGO車身的比例能做到如此像真？創作初段，他們會先用3D圖像軟件帶來一個模擬圖，然而模擬圖已表明了車輛的闊度（1.9米）、長度（逾5米），以及高度（幾近2米），因此無論車形還是當中的規格，仿真度也是極高。

窺看車輛內裏布局，設計家品也一應俱全。（designboom） 外形的真實感固然重要，但車輛內裏的設計細節也從不應忽略，幸好設計師們同樣以盡善盡美的態度完成作品。就如車身內部的設置，別緻擺設與生活必需品同樣五臟俱全，當中就有疊桌、水槽、咖啡功具、爐具、藝術品、收音機等，就連牙刷與牙膏等易被忽視的日常用品，也將之一同呈現過來。

窺看車輛內裏布局，設計家品也一應俱全。（designboom）