【Karl Lagerfeld逝世】老佛爺德國舊居　華麗背後獻給他最愛的人

Karl Lagerfeld離我們而去了，除了回顧服飾設計外，我們還從其生活一點一滴重塑他的過去。

老佛爺將這屋名字獻給他「一生最愛」的人Jacques de Bascher（網上圖片）

老佛爺一幢位於德國的古老大宅，正好記載他於90年代的生活，當中的室內設計與裝潢，能窺看他對藝術和美學的追求，不過更重要的是——有「愛」。

話說這位於德國漢堡的古老大宅，於1924年建造，至今已有95年歷史，佔地逾1萬2千平方米，是漢莎航運企業家Hermann Witte斥資建成，大宅曾於三年後加建成兩層，之後便保持原本建築至今。

大門建築已濃濃的古歐洲氣息（網上圖片）

而Karl Lagerfeld則是於1989年購入大宅，當時他將這大宅命名為Villa Jako，就是要獻給他「一生最愛」的人Jacques de Bascher，Jacques是於1989年因愛滋病離世，而Karl Lagerfeld剛巧於這年購入大宅，二人曾經一起相守十八年，於是老佛爺以最簡單直接的方式，將愛人名字變成住所名字，向他唯一公開承認的情人作最後告別，多麼的情深。

至於屋內裝修陳設，則盡顯Karl Lagerfeld的品味，由於是數十年的古老建築，經歷風吹雨打洗禮定失收，老佛爺是完美主義者，他請來著名修復家Renate Kant協力，除了保存大宅原有歷史痕跡，也為這地方多添華麗藝術美，這畢錢絕對花得有價值。

大廳設計布滿藝術色彩（網上圖片）

單看外型已像時光倒流回到從前的歐洲，大門前的羅馬式建築圓柱足見其歷史，至於莊園則佔地三英畝，那地綠悠悠的天然風景，難怪也將之用作其自家品牌Karl Lagerfeld的香水Jako廣告拍攝場地。

說完外，就到內。作為CHANEL與FENDI的主帥，對於生活品味理所當然地一絲不苛，Karl Lagerfeld接受《New York Times》訪問時這樣形容大宅內部設計：「很魏瑪共和國」即是第一次世界大戰戰敗後，1918年至1933年間採用共和憲政政體的德國。他是德國人，漢堡正是他的出生地，可能就是情意結令他對設計執著，他曾表示希望屋內每個角落都充滿德國文化。

浴室由法國著名設計師Andrée Putman操刀（網上圖片）

Villa Jako被《New York Times》稱為Karl Lagerfeld創造的最美麗房子並非無因，住宅擁有自然採光，加上透過各種天頂照明房間和躺大藝術窗戶，感覺自然舒適。羅馬風格的柱子和華麗的走廊，盡顯奢華與藝術感，其中走廊布滿書架，驟眼看來就如圖書館般，柱上更掛滿不同畫作，可見老佛爺對書、畫的喜愛。人們都清楚知道他是極度著重細節的人，所以浴室設計絕不馬虎，交由法國著名設計師Andrée Putman操刀，用上高級灰調雲石，當陽光照射進內時，整個空間更顯古典氣派。

雖然這大宅以愛人命名，但Karl Lagerfeld留在這地方的時間並不多，只有短短三個月，原因竟是太美麗：「在這裏生活是不可能的，你會花時間看着河流，最終人也變得懶惰。」即使老佛爺逗留時間不多，他亦於1998年賣走大宅，不過據現有業主表示，屋的內外仍幾乎保留老佛爺屋住時的面貌，去年曾以1千萬歐元放盤，不知是否賣出，現在Karl Lagerfeld已離世，若這屋仍在市場的話，叫價一定更高。