【奧斯卡2019】《黑豹》奪最佳服裝設計　結合非洲文化與現代科技

第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在香港時間早上舉行，今屆奧斯卡在未開幕前已經鬧得熱烘烘，更成為第二次沒有主持的奧斯卡。各個獎項已塵埃落定，第一套以黑人為主角的超級英雄片《Black Panther》（黑豹）獲得七項提名，最終奪下最佳原創音樂（Best Original Score）、最佳美術設計（Best Production Design）及最佳服裝設計（Best Costume Design）三個殊榮。 《黑豹》除了由黑人擔正演出外，電影中服裝設計的源頭，也是來自非洲文化。

《黑豹》是第一齣黑人超級英雄電影（網上圖片）

《黑豹》是第一套奪得「最佳服裝設計」的超級英雄片，早在其上映之初，劇中的服裝設計已獲得極大迴響，皆因當中的服飾完美地融合了高科技以及非洲元素。《黑豹》中的瓦干達以未被發現、從未被殖民以及汎金屬豐盛為設定，所以設計服飾時充滿了非洲原始部落的元素，衣服上亦有不少富有特色的圖騰，服飾指導Ruth E. Carter稱之為「非洲未來主義」。

黑豹。（網上圖片）

主角T'Challa的黑豹戰衣其實並非真的衣服，而是以CGI 動畫製成。戰衣上有不少三角形圖案，三角形這個幾何圖案出現在不少非洲遠古文明之中Ruth E. Carter認為這不單是一個神聖圖案，也代表著平等。

皇家侍衛隊。（網上圖片）

Ruth E. Carter在設計服飾時亦參考了不同非洲部族的文化，如劇中皇家侍衛隊的紅色戰衣則是以東非的馬賽族（Maasai）為靈感。馬賽族人的衣服以紅色作為基調，並會配戴上不同的珠飾來展示身份、地位。最有標誌性的是紅藍色的格子披肩，有不少品牌都曾以此為靈感進行創作。

皇后Ramonda。（網上圖片）

而劇中皇后Ramonda的裝扮就是來自南非祖魯族（amaZulu）。在祖魯族的文化中，女性會根據單身、訂婚及已婚而作出不同的衣著打扮，仍是處女的女性甚至會赤裸上身。而劇中Ramonda戴上皇冠以及披肩是已婚婦女的裝扮，更值得留意的是兩者均以3D打印技術製成，團隊共花上了六個月時間去完成。

Nakia（左）、黑豹（中）和Okoye（右）。（網上圖片）

而即使是脫下戰衣，角色的衣服同樣蘊含著深層意義。在賭場的一幕，黑豹、Nakia和Okoye換上現代服飾。黑豹依舊穿上黑色，代表河流部落的Nakia穿上綠色禮服（同樣用上3D打印技術，增加衣服的線條感），而作為皇家侍衛隊隊長的Okoye依舊穿上紅色，與戰衣同出一轍。而這幾種顏色也正正劇中服飾的主要色調，Ruth E. Carter指這象徵著黑人的民族主義。

除了以上種種，男配角W‘kabi身披的毯子上的Adinkra符號，是來自阿散蒂人（Ashanti ）的一種符號。又或者是河邊部落長老（River Tribe Elder）的「唇盤」，都反映著不同的非洲文化。