【周訊】老佛爺作品銷量急升、雀斑辱華、Emma Watson倡無害時裝

時尚圈每天都在發生大小事情，我就來整合一下每週時尚圈發生的那些事兒。推出「每周時尚要聞」專欄，讓你能知悉時尚圈最近都發生了些什麼新聞。

老佛爺Karl Lagerfeld逝世，生前作品銷量上升（Gettyimages／視覺中國）

1）老佛爺Karl Lagerfeld逝世，生前作品銷量上升

就這樣，一代傳奇人物離我們而去。上個月的月底，CHANEL的2019春夏高級訂制系列的Fashion Show場上，老佛爺Karl Lagerfeld在這36年來首次沒有出席大Show，並由與他共事三十年的CHANEL創意工作室總監Virginie Viard代替老佛爺出席謝幕。這一舉動，引發了業界內的眾多猜疑。

1933年出生於德國漢堡的他，自1983年起就開始擔任CHANEL的創意總監，並且簽訂的為終身合同。同時老佛爺還在FENDI擔任創意總監一職超過50年。儘管在上個月的高訂天橋上沒能看到老佛爺的出席，但是據消息透露，老佛爺一直都在自己的工作崗位上堅守着，直到最後一刻。老佛爺也曾經在採訪中說過「為什麼我要停止工作，不工作我可能會死！」

近日，據社交平台Depop最新的數據顯示，老佛爺逝世之後，關於Karl Lagerfeld設計師本人的搜索量激增達1351%，並且消費者對於CHANEL和FENDI的購買慾望也在不斷的攀升。奢侈品轉售平台The RealReal也表示，在本周開始消費者們對於CHANEL的經典粗花毛絨Jacket和連衣裙以及手袋的搜尋量提升。

ZARA雀斑模特事件，到底是誰的問題？ （Weibo@ZARA）

2）ZARA雀斑Model事件，到底是誰的問題？

前段時間，ZARA在微博上發布全新彩妝產品的宣傳照，其中中國Model李靜雯滿臉的雀斑的廣告大片引發了網友的熱議。此次的風波兩極分化嚴重，有人站隊說ZARA這是在刻意醜化亞洲女性，屬於羞辱亞洲人，歧視有色人種的行為；但又有人說這輯寫真很好看，這才是真正的自然美，沒有過多的PS，展現最真實的面目。

但是ZARA回應到，並沒有在刻意的醜化亞洲女性，宣傳面向全球而並不只是只針對中國市場，並且Model是西班牙（總部）挑選的。由於國家的文化差異，以及對於時尚的認知度，導致審美的不同。此次廣告寫真是在Model最自然的狀態下拍攝，完美沒有經過PS的處理。

在這裏，張雞米不得不發表一下我的個人意見。那些批判ZARA此行為是在醜化亞洲女性的網友們，想必你們一直都是活在自己那18級美顏的濾鏡裏，亦或者是沉浸在自己那一張妝感厚如城牆的Beauty Face裏吧。中國現在的審美已經被扭曲，都淪陷在PS等各種修圖APP中無法自拔。皮膚要鮮嫩多汁，滑如蛋殼的才叫做好看？有痘痘和有雀斑就叫醜了嗎？證明你與真正的時尚和美以及脫軌！我懇請你們不要繼續活在濾鏡裏了，哪怕是活在夢裏也好！

自殺不是時尚！Burberry被痛批了一頓 （VCG）

3）自殺不是時尚！Burberry被痛批了一頓

上周一Buerberry在倫敦舉辦了2019秋冬時裝系列Fashion Show，首席創意總監Riccardo Tisci執掌下的第二季設計，以三個不同的部分展出。既滿足了年輕街頭化的潮流，又體恤到了熱愛經典英倫的優雅設計的消費者們，兼顧了不同消費者群體的喜好。

但是這次大Show過後卻引發了一場大風暴，Bueberry因為一款衛衣的設計而引起了輿論的爭議，甚至是CEO親自出面道歉才將此事得以平息。

這款繫着繩索的連帽衛衣，被網友指有意美化並且倡導自殺和私刑的價值觀。該觀點是由Model Liz Kennedy在Instagram上引爆。Liz在ins上發文表示「自殺不是時尚，它既不迷人也不前衛，這樣的設計不該出現在以年輕人為主導的舞台。在世界範圍內自殺率逐漸上升的大背景下，像Burberry這樣的大品牌，不應該直接忽視二者聯繫。」

該觀點是由Model Liz Kennedy在Instagram上引爆。（Instagram@liz.kennedy_）

此外，該Model還表示，在Burberry Fashion Show後台看到這款衛衣，讓她立刻回憶起家人曾經自殺的痛苦過往。可是，在場工作人員卻對她的擔憂嗤之以鼻，表示：「這就是時尚，與個人的不愉快經歷無關」。

目前，事件在社交網站持續發酵，許多公眾人士發文聲討這件帽衫帶來的惡劣影響。迫於輿論壓力，Riccardo Tisci已發表道歉聲明，Burberry官方移除了該產品的宣稱照，並承諾會下架這件商品。Tisci稱，Tempest系列中的產品靈感來自於航海，也承認不夠敏感，CEO Marco Gobbetti則表示，對引發造成Liz Kennedy的痛苦回憶深感歉意。

Salvatore Ferragamo正式任命Paul Andrew為創意總監（VCG）

4）Salvatore Ferragamo 正式任命Paul Andrew為創意總監

意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo在上周四透露，Andrew於2016年進入公司，2017年晉升為所有品牌女裝系列創意總監。這次被任命為新任創意總監意味着Andrew現在也將監督男裝部門。此外法國設計師Guillaume Meilland將在Paul Andrew的領導下繼續擔任該公司男裝系列創意總監。

來自Gucci的首席執行官Micaele Le Divelec Lemmi也表示隨着Ferragamo新階段的開始，由Paul Andrew帶領着整個團隊，並主導創意，將會有利於品牌的更好轉型和升級。

近一年來，Ferragamo的股價累積下滑了18%~18.3%，市值約為31億歐元。希望Paul Andrew的主導真的能將Salvatore Ferragamo從深淵中拯救出來。

Massimo Dutti更換logo（網上圖片）

5）Massimo Dutti更換logo

近日，Inditex集團在Massimo Dutti官方APP中更新了該品牌的logo，將經典的盾牌logo改為在圓圈內圍繞互鎖的「M」和「D」。「M」採用無襯線體來展現，而「D「則保持其經典外觀設計。

這次logo更新，是Inditex集團在繼ZARA品牌logo更新之後的第二次更改。據悉，Inditex集團計劃於2020年在全球實現在線銷售計劃，而通過此次更新Massimo zdutti品牌logo的舉措，體現了Inditex集團的全球戰略。

Emma Watson贊助可持續時尚服務「Good On You」（VCG）

6）Emma Watson贊助可持續時尚服務「Good On You」

近日，可持續時尚服務「Good On You」宣布女演員Emma Watson為其贊助者。「Good On You」主要向消費者展示時裝品牌的可持續銷售標準，繼而倡導可持續時尚消費選擇。該服務通過評級服務能讓消費者發現和了解可持續時尚，這種評級服務採用五級計分制來顯示品牌在可持續發展領域上的位置。

Emma Watson說：「我支持 Good On You」，因為我需要清楚的知道，我身上穿的衣服是對環境和人類無害的。「她還在一篇發佈在『Good On You』網站上的文章中寫道，「當明星在走紅毯的時候，人們會問她是誰，卻沒有人關注她們身上穿的是什麼。這就好比人們只關注衣服的設計師、品牌，卻並不關注衣服本身。在這個過程中，人們忽略了很多值得注意的地方。」

對於Emma Watson來說，Good On You是她堅持可持續時尚的一個基石。當她需要去解釋她為什麼要選擇可持續時尚的時候，通過Good On You的經歷，她可以講述她的故事，她希望這些故事可以影響更多的人。

【本文獲「張雞米」授權轉載，微信公眾號：JimmyBitch】