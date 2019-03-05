【周訊】Gigi Hadid登港版《VOGUE》被轟！韓國Model成時尚新寵？

又到了一周整合時尚要聞的時候了，上周就我一個人點評新聞，略顯乏味。所以本周的時尚要聞張雞米邀請到了知名Blogger「下水道男孩」來與我一同評價時尚圈內發生的大小新聞。 評論員：張雞米 / 下水道男孩

1）Vogue香港版，創刊封面不盡人意，且引眾人爭議

Vogue Magazine母公司康泰納仕集團（Condé Nast）的董事長Jonathan Newhouse曾表示，只有推出Vogue香港版才意味着集團真正進入亞洲的時尚領域。在如今這個紙媒日漸衰落，網絡平台不斷壯大的時代，Condé Nast仍然要開闢出香港這個市場，可見香港對於亞太地區的時尚影響。

該雜誌將會出版兩個版本，紙本版和電子版，官網則會以中英文的形式。雜誌的發行人將由Desiree Au擔任，他曾是《紐約時報》（The New York Times）等諸多刊物的撰稿人。主編則是由Peter Wong擔任，原香港本土刊物《號外》的出版人。

Vogue香港版的創刊號的封面，請來了當紅的中國超模孫菲菲以及網紅超模Gigi Hadid，兩人身穿老佛爺為CHANEL設計的最後一季2019春夏高訂系列。

Desiree Au在接受美國《女裝日報》（Women's Wear Daily）採訪時表示，該封面旨在體現香港東西方融合的文化特點並向Karl Lagerfeld致敬。

封面人物：孫菲菲以及Gigi Hadid（香港版《Vogue》雜誌）

很多人在創刊號出版之前都在猜測，到底誰會成為此次創刊號的封面人物。許多人（包括我）猜測會是香港黃金時代的影星出鏡。或許是奪得影后的惠英紅，再者也可能回事當年輝煌艷麗的張曼玉。但雖然單從商業價值上，品牌並不會講太多的廣告投放到她們身上，但Maybe編輯會考慮到畢竟是屬於HongKong的Vogue，應該要以香港本土的輝煌巨星登封，且向大眾展示香港本土的獨有文化，以及八九十年代那段輝煌的時期。

但誰也沒想到，封面人物竟然是孫菲菲和Gigi Hadid兩人。孫菲菲在國際上是富有盛名的中國超模，在時尚圈算是非常有代表性的一位東方Model且極具商業價值。

但是為什麼會有Gigi Hadid？？？難道編輯也是看中她的流量嗎？封面一經爆出，網上諸多人表示不滿，且該版本的創刊封面飽受爭議。由於Gigi Hadid曾經在朋友的聚會上瞇眼模仿，被網友痛批她種族歧視，遭受到亞洲的網友們的抵制，導致Gigi本人無法參加2017舉辦的上海Victoria's Secret Fashion Show。然而這次的封面啟用Gigi Hadid確實是再次惹怒了許多的網友。

封面人物的選擇，暫且不討論。我們一公正的眼光來評價一下Vogue HongKong的創刊號封面，到底拍的如何？在我的審美價值中，我只能說這次的封面簡直是「災難」。

儘管Model穿的服裝是來自CHANEL的2019春夏高訂系列，但是卻被攝影師拍成了極其廉價，宛如從影樓租借來的服裝一般。也許攝影師就是想藉此來表達香港純正的影樓風的港式時尚韻味吧。But，I can't.

這次的封面可以說是她們倆Model生涯中，最差版本的Vogue，不單是過時的風格，且老土。想營造出一種科技感，但卻整出了一次Disco舞會的感覺。原先期待滿滿的香港版Vogue，如今卻讓我大跌眼鏡，徹底失望。如此的出師不利，不知道後續還會出現什麼「妙不可言」。

2）劉昊然中國版《Harper's BAZAAR》Men封面疑似抄襲

封面人物：劉昊然（中國版《Harper's BAZAAR》Men雜誌）

近日，當紅流量小生劉昊然登上中國版《Harper's BAZAAR》Men雜誌的封面，再次以驚人的寫真水平驚艷眾人的眼睛，並讓許多人讚不絕口的這張寫真極具創意，且非常符合劉昊然本人的氣質。

本次封面的主題為「拒絕速食人生」，在餐盒裏面的劉昊然，外面還包裹着一層保鮮膜，體現出劉昊然就是速食餐盒一樣的效果。創意十足，且極具趣味性。劉昊然的表現力自然不用多說，發揮一如既往的良好。

但是不安分守己的一些槓精們就閒着沒事幹了，出來怒懟《Harper's BAZAAR》Men，吐槽說這封劉昊然的封面創意是抄襲來的。說這張倡導健康飲食的創意，是早期別人用過的。

這期中國版《Harper's BAZAAR》Men封面疑似抄襲 ？按圖看看以下保鮮肉概念寫真自行判斷吧▼

紙媒紛紛走向小眾藝術化的今天，《Harper's BAZAAR》Men也走向藝術化轉型，這次的封面顯然是很符合這樣的標準的。劉昊然站在保鮮盒裏，不同於常規的比例，感覺就像《愛麗絲夢遊仙境》般，成品非常的好看！

當然，這次的封面被指出抄襲！偉大的藝術作品總在互相啟發，但藉鑑如果100%照搬，就讓作品的藝術意義大幅降低，我很喜歡這次的作品，但《Harper's BAZAAR》若要更進一步不能永遠靠復刻優秀作品。

3）流行女子組合3unshine全新時尚寫真

+ 4 + 3 + 2

之前網絡上爆紅的內地流行女子組合3unshine，近日她們組合拍攝了全新的時尚寫真。大膽前衛，且又時髦感的造型讓許多網友都顛覆了對於3unshine的認知。

世界時尚圈多元化的今天，當紐約時裝週出現50%的非傳統Model，中國也終於有了3unshine這個標誌性里程碑審美標杆。3unshine組合裏的三個女孩出現在網紅臉審美嚴重影響的時代，成為一個個時尚雜誌和攝影師的寵兒。她們的存在不僅是時尚圈對body-haming，Skin shaming的一次挑戰。and believing or not 在青少年間，他們已經是一代偶像。

4）韓國超模崔素拉與Troye Sivan一同登上《W》雜誌封面

封面人物：崔素拉與Troye Sivan（韓國版《W》雜誌）

韓國最強超模崔素拉Sora Choi攜手Troye Sivan登上了韓國版《W》雜誌的封面。兩人第一次的搭配，兩種不同風格的碰撞，產生了不一樣的「化學反應」。

許多網友，都紛紛吐槽說他們兩不搭，不和諧。甚至有些人還為了抬高Troye Sivan而去貶低了Sora Choi，其實我覺得這種評價是不對的，想必戳爺本人也不希望你這樣去評價他的寫真搭檔的。

Troye Sivan和崔素拉兩人本事截然不同的風格，他們兩之間的搭配肯定是會令人眼前一亮。Troye Sivan一直都是LGBT群體當中的標杆領軍人物，他的打扮風格和妝發都可以偏女性化。在這次的寫真中，Troye Sivan透露出了他的那一絲魅惑以及妖豔的魅力，眼神傳遞出來的故事，還有嘴唇微張表達着自己的性感。

崔素拉當然一直都是一個很「man」的存在，霸氣側漏的韓國超模，自然跟Troye Sivan相比，成為了反派的角色。強硬冷酷的眼神直視着鏡頭，似乎是再說「老娘是超模，就是Slay」，崔素拉的表現無疑是更好的襯托出了Troye Sivan的魅惑所在。而Troye Sivan的那股「騷氣」則也完美的將崔素拉的那股硬勁給更好的展現出來。

他們兩的搭配的奇妙之處就在於，相輔相成，相互襯托。所以說崔素拉不搭Troye Sivan的孩子們，願你們再細細品味，這次的封面寫真。相信你會發現不一樣的美。

5）韓國超模壟斷時裝周

Sora Choi（Fendi Fall2019@米蘭時裝周）

韓國超模強勢時裝周：這一季度的時裝周上，韓國超模再一次強勢讓人目瞪口呆。無論是連走31場Show的Hyun Ji Shin，還是走了29場Show的Sora Choi，還有Heejung Park，Hoyeon Jung，Yoon Young Bae 均為走了二十幾場常常都是知名品牌的女Model，男裝周上韓國Model也同樣強勢。

看了幾場Fashion Show的後台採訪視頻，其實韓國Model外型上與中國Model一樣均為東亞人，外型上優勢並不存在，但是韓國Model的英語實在是太好了，標準的口音，流利自信的表達，許多Model甚至能在米蘭和巴黎行Show時說法語和意大利語，看來學習才是人類進步的關鍵。萬般皆下品，唯有讀書高。

【本文獲「張雞米」授權轉載，微信公眾號：JimmyBitch】