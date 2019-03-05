【展覽】倫敦Franz West大型回顧展　混亂與粗俗的前衛美學

斯於香港，奧地利雕塑藝術家Franz West未必人所共知；但在歐洲，其作品則被譽為現代、前衛、抽象的鉅著。 近日，英國倫敦Tate Modern（泰特現代藝術館）舉行大型回顧展，重現這位殿堂級藝術家的生前之作。

《Epiphanie an Stühlen》, 2011, by Franz West（wallpaper）

作品分別是Kugel（右）、Rrose Drama（中）與Omega（左）。（Picgra） 未踏進Tate Modern的展覽館場前，館外已率先欣賞到Franz West三件作品：《Rrose/ Drama》（2001) 、《Kugel》（2006）與《Omega》（2008），有不少人認為這些大型雕塑作品就是陰莖、糞便、腸或是睾丸。創作時，Franz正正不想直接解說過多有關於作品的概念，希望通過觀察者與物體之間的持續對峙，探索雕塑的本質。不過，有一點可以肯定的是，就是Franz喜歡應用明豔的色彩，再故意用上手工拙劣粗糙的創作手法，展現造工並不細緻的巨大雕塑。

《Eo Ipso》, 1987, by Franz West（wallpaper）

《Untitled》, 1988, by Franz West（wallpaper） 至於場館內，Franz不同時期的作品放置在一同空間中。藝術界指Franz早期的作品呈現方式，常以最普通的日常物品、機器零件、家具以及一些無法辨認或被人拼棄的東西作為主體，再用紗布、紙漿、油漆、石膏等不同元素再度覆蓋創作，如1987的淡綠色椅子《Eo Ipso》，以及1988的《Untitled》，兩大作品同時能解讀到Franz一直所主張的獨特美學觀點，那些不完整、凹凸不平、粗疏、臃腫等視覺效果，都會在其作品中找到。

Plakatentwurf (Die Aluskulptur), 2000, by Franz West（Estate Franz West and Archiv Franz West） Franz生前前有一個很瘋狂的想法：「如果我要製作一個現成品，我希望能創作一個Pissoir（尿兜），一個真正能夠使用的小便池雕塑。」他每次創作的意念就是來得如此瘋狂。除了將創意理念融入於雕塑藝術當中，事實上，Franz更會用繪畫或拼貼（來自廣告，以及色情時尚雜誌中的圖片）作為表達方式，就如2000年的作品《Plakatentwurf》。

奧地利藝術家Franz West（Mumok）

在Franz West的整個創作生涯中，所獲的獎項多不勝數，於2011年他更拿下第54屆威尼斯雙年展上的終身成就金獅獎。雖然這位20世紀最具影響力的藝術家最終於2012長辭於世，但他的感染力卻永遠長存。

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《Franz West》回顧展

日期：即日至2019年6月2日

地點：Tate Modern（Bankside London SE1 9TG）