【展覽】日本藝術家小松美羽神獸再現　3月30日太古廣場即席揮毫

被譽為「神隱少女」的日本畫家小松美羽，繼去年在香港舉行展覽後，將於本月尾再次來港進行展覽以及現場繪畫表演（Live Drawing）。 這位在2011年出道後隨即竄紅的日本藝術家，近年成為了不少藝術館或畫廊的常客，Art Central、台北國際藝術博覽會以至英國大英博物館都可以看到其畫作。

小松美羽。

對小松美羽有認識的人都必定知道她十分喜歡繪畫各種神獸。小松美羽指自己自少在山上長大，並且有著與第三世界通靈的能力，可以看到不同的「守護獸」。她說過小時候曾在山上迷路，之後神獸狛犬突然出現並帶她下山，從此之後便與神獸結下不解之緣。小松美羽對神獸存著感激之心，而她認為把它們繪畫出來讓人認識是答謝的方式之一。因此，神獸便成為了其畫作的題材。

作畫前會先坐在畫版前冥想。（吳煒豪攝）

說到小松美羽，當然不得不提她的現場繪畫表演。小松美羽每次表演均吸引大量傳媒及群聚到場，坐無虛席。每次表演，小松美羽都會穿上一身素淨白袍，這亦是她被稱為「神隱少女」的原因。她作畫前會先坐在畫版前冥想，希望透過冥讓能量（也可能是神獸呢）進入身體。

小松美羽拿起顏料，大筆大筆地擠在牆上、用手把顏料潑在畫版之上、又用上大號毛筆畫上一條條粗獷的筆觸，作畫時瀟灑豪邁的氣勢與其甜美的外表為觀眾帶來莫大的反差，每一下都有著撼動人心的感覺，就像是神獸與其肉體合二為一。顏料飛濺、散落一地、亦落在她潔白的白袍上，白袍亦成為了她的畫布，小松美羽自身亦變成了一件藝術品。

除了藝術界外，小松美羽亦有涉足時尚界。去年曾為台灣《Harper's BAZAAR Art》繪畫封面，畫作名為〈日出之地即是王道〉，就連Dior也找她合作，為品牌的「Sakura」香水作畫並成為品牌的官方代言人。

《小松美羽：神獸》展覽 （公眾入場費用全免）

展覽日期：2019年3月26日至4月28日

開放時間：星期二至日（逢星期一休息），上午11時 – 晚上7時

地點：香港中環皇后大道中80號 H Queen’s 8樓 白石畫廊香港

小松美羽現場繪畫表演（公眾入場費用全免）

日期：2019年3月30日

時間：下午3時 – 4時

地點：金鐘太古廣場L1層