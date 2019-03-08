Goro's零售商DELTAone登陸香港　社長拍片教大家分辨銀器真偽

近代日本銀器工藝文化大鳴大放，受人注目的銀器技人和品牌既多且眾，不過就算新興的單位再多再強也好，終極的神枱就只有一個，正是由高橋吾郎創立的Goro's，自上世紀60年代成立自今，一直都是原宿乃至日本流行文化的殿堂單位，即便到了今時今日高橋氏已逝世多年，其尊崇的王樣地位也不曾動搖過半分，看看每逢有新產品發賣的時候，全球唯一表參道專門店，排隊盛況如何水泄不通，就知道其人氣之高，入手難度之巨了。 也正正因為透過官方渠道去買Goro's是一件因此艱難的事，這些年代日本市面上就出現了許多主打Goro's銀器的零售商，提供Resell Price零售、收購和鑑定服務，而當中頗具名氣的DELTAone，最近更宣告將會在開拓香港市場，實在叫一眾Fans引頸以待。

短片中DELTAone社長堀內章親自上場教人分別Goro's真偽。（DELTAone）

片中社長豪言「能夠一眼就分出Goro's真假」，認真「招積」。（DELTAone）

DELTAone原宿專門店。（DELTAone）

雖然目前尚清楚會否於香港開設實體店，但自上個月於日本官方ig宣告將會拓展本港市場後，DELTAone隨即開設了香港版ig帳戶deltaone_hk，和繁體中文網店www.deltaone.com.hk，網店內的Goro's單品有全新亦有中古，選擇雖然不及DELTAone日本版網店廣泛，但加起來也有一百多件，在香港的層面來說可謂頗齊全（雖然好些單品其實仍然儲存於日本店內）。

DELTAone香港網店內的精選單品。（DELTAone）

標價HK$582,100的全金自訂金屬吊墜，高橋吾郎親手製。（DELTAone）

環顧網店，實在不缺精品，例如一件標價HK$582,100的全金自訂金屬吊墜，就是上世紀80年代，高橋吾郎的好友委託他訂造的首飾，據稱吊墜背部原本刻有那位友人的名字，不過隨着時光飛逝，名字部份已然磨光脫落，卻依然無損這件珍品之價值，而且升值能力極高，現在已接近香港某些樓房單位的首期價值了。

[新款] 先金特大羽毛(左羽) HK$49,900.00。（DELTAone）

+ 6 + 5 + 4

高橋吾郎當年親手打造的金/銀器，或許叫人可望而不可及，但其實Goro's近代的作品同樣在市場大受歡迎，香港DELTAone網店就收藏着大量羽毛首飾，王道的XL羽毛首飾，平均價錢均介乎在HK$41,600-54,100左右，是貼近市價還是Markup得過高，就見仁見智了，反正每個人的消費力均有不同。

社長指銀飾長度是分辨真偽真偽的一大關鍵。（DELTAone）

而提起Goro's銀器，除珍藏品背景和如何組裝外，分辨產品真假也是一門重要學問，看看交社平台上世界各地的Fans，時常為了產品真假問題而吵鬧得面紅耳赤就可見一斑！雖然日本DELTAone那極售歡迎的「真假鑑定」服務（指為那些並非在DELTAone購買的Goro's銀器進行鑑定，每一件收費¥1,000日元），未知是否會在香港市場一併提供，但和日本店一樣的是，每款經DELTAone出售的Goro's產品均為附有專屬證明卡一張，證明產品的貨真價實。

上面這段片是關於Goro's的基礎組裝教學。

至於了解加深一眾銀飾愛好者對Goro's的認識，DELTAone社長堀內章最近就親身拍攝一系列以Goro's產品作題材的短片，內容涉及如何分別真偽、如何組合頸鏈和「以¥400,000以下價錢組裝Goro's」等等，全部都是實用起先的題材。當中尤以「goro’s货和假货的辨别方法啊。本物のゴローズの見極め方。」這段講解如何分別真偽的9分20秒短片最受歡迎，皆因內容與支持者息息相關內，片中堀內社長更聲稱自己「能夠一眼就分出Goro's真假」，如斯神乎其技，實在值得關注。

上面短片是社長詳談歷代Goro's羽毛的特徵和故事。