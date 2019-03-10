皮草有環保和道德一面？動物權益抬頭皮草需求卻不跌反升　

環保、動物權益、男女平等等議題逐漸抬頭，其中不少品牌續漸加入棄用動物皮毛、皮革行列，但到底皮草（fur）的需要是否真的愈來愈低？

根據WWD引述聯合國的貿易數據，毛皮成品的出口總價增加了22%，比去年的6.147億歐元還要高；而加工毛皮的出口總價在二十年間同樣錄得上升趨勢。加拿大的皮草出口市場同樣是有增無減，在1992年至2015年之間，出口總價已躍升了六倍有多。種種數字告訴我們，即使近年愈來愈品牌棄用皮草，大眾對於皮草的意識提高，但其實顧客對於毛皮的需求仍是一直上升。

（Youtube截圖）

多年來，不少動物權益團體都批評皮草對動物造成極大傷害，在剝除毛皮時手法殘酷，但從事Fur Trapping的人卻稱皮草「既合乎道德也十分環保」，到底是為甚麼？

一名從事皮草多年的人士Ryan Holt指，皮草是一種天然且具可持續性的產品，皆因可以用盡動物的每一部分，「使用系統裡本來是廢物的東西」（takes waste out of the system）。現時，在不少出口動物皮草的西方國家都以Fur Trapping去獲取動物皮毛，在美國每個州份都有監管Fur Trapping的相關措施。Holt表示，他們會以科學方式，不會形成過度捕獵。Holt更補充，他們的捕獵方式有不同生物學家認可，確保不影響動物的繁殖週期，環保之餘同樣合乎道德。

有人認為剝除動物皮草十分殘忍，捕殺動物是不道德的事；亦有人認為Fur Trapping其實和捕魚一樣，是一種用以維生的技能，只要不是殺害瀕危物種就可以了。你又有甚麼看法呢？