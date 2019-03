皮草有環保和道德一面？動物權益抬頭皮草需求卻不跌反升　

環保、動物權益、男女平等等議題逐漸抬頭,其中不少品牌續漸加入棄用動物皮毛、皮革行列,但到底皮草(fur)的需要是否真的愈來愈低?

根據WWD引述聯合國的貿易數據,毛皮成品的出口總價增加了22%,比去年的6.147億歐元還要高;而加工毛皮的出口總價在二十年間同樣錄得上升趨勢。加拿大的皮草出口市場同樣是有增無減,在1992年至2015年之間,出口總價已躍升了六倍有多。種種數字告訴我們,即使近年愈來愈品牌棄用皮草,大眾對於皮草的意識提高,但其實顧客對於毛皮的需求仍是一直上升。

多年來,不少動物權益團體都批評皮草對動物造成極大傷害,在剝除毛皮時手法殘酷,但從事Fur Trapping的人卻稱皮草「既合乎道德也十分環保」,到底是為甚麼?

一名從事皮草多年的人士Ryan Holt指,皮草是一種天然且具可持續性的產品,皆因可以用盡動物的每一部分,「使用系統裡本來是廢物的東西」(takes waste out of the system)。現時,在不少出口動物皮草的西方國家都以Fur Trapping去獲取動物皮毛,在美國每個州份都有監管Fur Trapping的相關措施。Holt表示,他們會以科學方式,不會形成過度捕獵。Holt更補充,他們的捕獵方式有不同生物學家認可,確保不影響動物的繁殖週期,環保之餘同樣合乎道德。

有人認為剝除動物皮草十分殘忍,捕殺動物是不道德的事;亦有人認為Fur Trapping其實和捕魚一樣,是一種用以維生的技能,只要不是殺害瀕危物種就可以了。你又有甚麼看法呢?