品評2019春夏季時裝廣告！Hermès奢華高級、Gucci復古具戲劇感

As we all know in the fashion circle, One day you're in, and one day you're out……

現在市場上的奢侈品牌多到讓人眼花繚亂，在這競爭如此激烈的市場當中，品牌到底該如何去吸引客戶去消費，很多人說是靠品牌自身的設計以及影響力。但是對於那些一夜秒變rich的暴發戶們，又怎麼可能會關注且懂得這些東西呢？他們只能單靠逛街的時候經過店門口看到櫥窗上好看的廣告才為之心動。

所以今天就來進行品牌廣告大片點評，本篇文章所有的所有都是個人持有對於廣告本身的客官觀點，不帶任何對於品牌的情感因素。

Hermès

評分：★★★★★

Hermès（愛馬仕）這個品牌大家肯定不會陌生，奢侈品牌當中的貴族​​。它這一次的廣告真的最深的我心，既不浮誇，又帶有些許夢幻的氣息。廣告採用了鏡面對稱的方法，將模特人物刻畫的如此的唯美，簡簡單單卻能有如此的吸引力，觸動我心的美感，即使我買不起Hermes，我也可以用他們的廣告來做壁紙，以示自我安慰。

既不浮誇，又帶有些許夢幻的氣息！按圖看看Hermès的廣告▼

Gucci

評分：★★★★☆

自從Alessandro Michele上任Gucci的創意總監一職以來，Gucci的廣告就開始極具故事性。復古氣息不斷的蔓延，廣告不僅是為了宣傳服裝也是在宣傳Gucci如今的品牌形象。每每看到Gucci的廣告時，都覺得自己是在看電影一般，極其具有電影畫面感。

非常戲劇性的將新一季度的服飾展現在大眾眼前，就算你買不起Gucci家的東西，你也能將它們家的廣告印刷成手機殼也是一種莫名的奢侈。Gucci的廣告不僅從故事性和戲劇性下手，還從人像攝影上下足了功夫，將人像帶回了上個世紀二十年代，有點《大亨小傳》（The Great Gatsby）的韻味，黑白的膠片風格，還有復古的妝容，這很Gucci了。

復古、極具故事性的時裝大片！按圖看看Gucci的廣告▼

+ 13 + 12 + 11

Prada

評分：★★★★

Prada這次的廣告，我非常喜歡模特兒的這種淡掃峨眉配上超長睫毛的妝容，無比的精緻。廣告的風格與Gucci相比起來真的是再簡單不過了。就是簡單的人像的服飾展示以及面部的黑白特寫照。兩者疊在一塊，產生了一種不可描述的高級。作為商業性的廣告，Prada的簡單就已經在行業上贏過了許多的品牌。非常直觀的展示了自己品牌的服裝，已經品牌自身近年來的調性。我要學會這種重疊的人像修圖，這樣我也可以變成高級感爆棚。

簡單的人像的服飾展示以及面部的黑白特寫照重疊！按圖看看Prada的廣告▼

+ 4 + 3 + 2

Versace

評分：★★★★

Versace的廣告還是一如既往的時髦，延續經典的室內棚拍，讓模特兒們以自己最佳的表現力，將Versace的成衣最直觀的展現在大眾眼前。要說簡單，沒有哪個品牌能比Versace的廣告來的更加樸素。但是它的這種簡單卻能襯托出它高級的一面。廣告的質量完全靠的就是模特兒自身的表現力以及硬照功底，沒點料的模特兒，估計你也不敢接Versace的廣告通告。我就經常用Versace的廣告來做手機壁紙，感覺自己高級感爆棚，還時不時拿來做做頭像什麼的。還是那句話，以示自我安慰！

室內棚拍，讓模特兒們以自己最佳的表現力​！按圖看看Versace的廣告▼

+ 8 + 7 + 6

Fendi

評分：★★★★

同樣是棚拍的Fendi，也是不斷的散發出品牌自身的高級感。沒有過多的花樣，以純白色為背景，完美的襯托出了服飾的色彩以及樣式。而我我非常喜歡Fendi他們家廣告的那種拼接方式，我覺得我也可以這樣將自己的照片拼在一起，然後我就可以向Fendi廣告一樣高級且精緻。

沒有過多的花樣，以純白色為背景，完美的襯托出了服飾的色彩以及樣式！按圖看看Fendi的廣告▼

CELINE

評分：★★★★

自從CELINE被Hedi Silmane掌管之後，整個品牌就變了樣，就連廣告的味道也變的非常Hedi風了。但是不可否認的是，CELINE的廣告也是出奇的耐看。將照片加上白框，然後再加上CELINE的logo，有那麼點即影即有的感覺。而且畫像非常的美，從中還能透露出性感的味道，或許Hedi並沒想靠這些廣告來宣傳自己的服裝，他也許只想通過廣告告訴你，CELINE變了。

將照片加上白框，然後再加上CELINE的logo，有那麼點即影即有的感覺​！按圖看看CELINE的廣告▼

Calvin Klein

評分：★★★☆

我非常喜歡Calvin Klein的廣告，每每逛街經過他們店門口的時候，都忍不住看兩眼門口那一張大大的廣告海報，總恨不得自己就是照片中的一員。

復古的韻味，總是沉浸在CK的廣告當中，佈景以及色調都有一種見證歷史性的感覺。性感也許是最近CK愛走的道路，就連牛仔褲廣告都能拍出跟內衣廣告一樣充滿慾望。不得不說，Shawn Mendes的這次CK內褲廣告，身材好到真的會讓人流口水，開啟舔屏模式。

復古的韻味，總是沉浸在CK的廣告當中，佈景以及色調都有一種見證歷史性的感覺！按圖看看Calvin Klein的廣告▼

+ 3 + 2

Louis Vuitton

評分：★★★☆

中規中矩，沒有太大的失誤，也沒有多大的亮點。就只是覺得，這很LV。看似帶有故事性的一次廣告，但其實相比於Gucci的來說，那就是沒有故事性。只是有背景的復古感，刻意營造出一種充滿着生活真理的假象。

中規中矩，沒有太大的失誤，也沒有多大的亮點！按圖看看Louis Vuitton的廣告▼

Giorgio Armani

評分：★★★☆

Giorgio Armani的廣告，感覺跟Hermes的有那麼點相似，但卻沒有Hermes的那種夢幻，換來的卻是Armani的嚴謹性。

秦舒培的表現力真的挺不錯的，而她本人跟Armani也是特別的相配。但是不知道趙磊是怎麼回事？感覺瞬間老了十幾歲，但卻散發出來的全是成熟男性荷爾蒙的味道，我可以！

嚴謹性​極高！按圖看看Giorgio Armani的廣告▼

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