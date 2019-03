【帽】五萬蚊一頂手工草帽？「巴拿馬帽」原產地其實係……

先問大家一個問題:「巴拿馬帽是來自巴拿馬嗎?」

相信不少人直覺會點頭,其實答案:「否。」

巴拿馬帽品牌Ecua-Andino Hats創辦人 Alejandro強調:「巴拿馬帽只有厄瓜多有生產。」其實這是個歷史誤會,先來簡單考古,1900年代初美國老羅斯福總統戴着草帽視察巴拿馬運河,照片被登在《時代》雜誌,大家稱他戴的帽子為巴拿馬帽,進而造成誤會巴拿馬帽是來自巴拿馬。」Alejandro補充:「巴拿馬帽的原料Toquilla(巴拿馬草)在南美洲好幾個國家都有種植,但只有生長在厄瓜多海岸線的纖維長度足夠編織帽子。」

雖然統稱為巴拿馬草帽,但其實有分等級的,一般版的從採收新鮮巴拿馬草到完成,走的是一代傳一代的家庭代工方式,完成約需一個月。Alejandro這次到台北戴的則是目前全厄瓜多只有一位職人Senovio Espinal會做,整頂帽子有如絲綢的最高等級Montecristi Superfino Pile,他做的帽子拍賣價曾高達新台幣19萬。

正如 Alejandro 所說:「每頂帽子都是獨一無二,完美適合每一個人,因為當人戴上帽子那一刻,帽子會隨着你的頭型、使用習慣而產生變化。」Ecua-Andino Hats 台灣代理,名媛設計師李晶晶這麼說:「帽子最重要是符合outfit還有你的目的,是要造型,還是遮陽?像我最近偏好亮色系的帽子,穿得再簡單,戴上一頂粉紅色 hat 就很好看。」 Alejandro 笑說:「 Bright color is the language for Summer,」晶晶補充:「mejor para verano。(最適合夏天)」

