【AllSaints】愛瑪屈臣、彭于晏都愛穿的皮褸　從不缺席社會議題

說起皮褸，如果你還不知道可以從哪個品牌下手，小編今天要來介紹英國東倫敦的時尚品牌AllSaints。看完有關它的介紹你一定會心動想馬上買一件！ AllSaints創立於1994年，雖然不算老牌但它的經典性仍然無可取代。「獨立」與「反叛」是最能代表AllSaints的形容詞，衣服則呈現工業、頹廢、油漬搖滾等風格。一起來看看它到底有什麼魅力吧！

奠基於文學的服飾品牌

AllSaints的創意總監是鼎鼎有名的Wil Beedle，其妻子還是台灣知名設計師劉美惠 ——Victim Fashion Street的創辦者。現時AllSaints能有如此獨特的風格，也是因為他們兩夫婦。Wil Beedle其實並非畢業於任何設計學院，而是劍橋生，甚至還是主修英國文學——反而是在畢業之後才於巴黎學習視覺藝術和繪畫設計。將文學、藝術、時尚融合在一起後，便使 AllSaints 走出了鮮明、與眾不同的個性。

叛逆不羈的風格

AllSaints的Logo 是個山羊骷髏頭，極具反叛個性。最能代表品牌的商品則非「皮褸」莫屬——俐落修身的剪裁、優雅中帶著叛逆與頹廢、質感極佳的皮革都使人捨不得脫下。穿上皮褸後能感受到專屬AllSaints隨性不羈的態度，一股自信油然而生。不少知名西洋明星都曾穿過 AllSaints 的皮衣，如：Emma Watson、Eddie Redmayne、Amanda Seyfried等。台灣代表則有彭于晏、周杰倫。

AllSaints的皮革令人愛不釋手，點擊大圖看更多設計▼

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滿牆的復古裁縫機裝潢

除了衣服風格特殊，AllSaints店面設計也值得一提。走進店裡你會看見斑駁的牆壁，利用復古裁縫機打造的牆面裝飾，震撼力十足——「頹廢工業風」會是逛完店面想起的字眼。

致力終止人口販賣

除了如此講求設計美學外，在社會議題上AllSaints也是不遺餘力。像是他們與Not For Sale三藩市的國際非營利組織合作，推出系列衣服，期望能夠終止人口販賣、奴隸制度等不平等的犯罪風氣，使兒童能夠自由自在、無憂無慮地生活。

影像作品 Biker Portraits 騎士浮生錄

AllSaints一直拍攝一系列的影像作品，並取名為「Biker Portraits 騎士浮生錄」。可以看見各個模特和素人於城市中的不同角落穿上 AllSaints 的衣服，並展現他們獨一無二的自信，讓大家知道不論何時只要套上AllSaints的衣服，去便能追求夢想中的生活。

音樂與AllSaints密不可分的關係

從LA Sessions洛杉磯音樂計劃中，可以看見AllSaints對於音樂的執着。他們提供比華利山莊的旗艦店供大家開唱表演。不僅只有知名樂團能來演出，他們也曾邀請過上YouTube的歌手或是各種音樂人才來演唱，和他們合作過的對象有Imagine Dragon、One Republic和Harlea等。

從LA Sessions洛杉磯音樂計畫可以看見AllSaints對於「音樂」的執著。（Pinterest）

結語：

AllSaints不僅僅是個服裝品牌，還融合了時尚、藝術、社會議題等。強調「獨立」的品牌精神也深受年輕人的喜愛。期望大家不要擔心和別人穿的不一樣，顯得特立獨行，能透過衣服展現自己最特別的一面才是最重要。

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