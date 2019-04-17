【LONGCHAMP】日本設計師Nendo將經典設計大改造　是手袋也是家品

LONGCHAMP經典袋款Le Pliage，是不少女士旅行工幹的良伴，它不但輕便實用，而且容量夠大。 今次，品牌竟找來日本設計工作室Nendo，為Le Pliage換上全新設計，甚至將手袋變成製飾品，一物幾用，打造出一個不一樣的LONGCHAMP。

LONGCHAMP X Nendo（網上圖片）

日本設計工作室Nendo設計師佐藤大（網上圖片）

是次合作對象，LONGCHAMP找來日本設計工作室Nendo，它是由設計師佐藤大（Oki Sato）所創立，旗下創作團隊不論在建築、產品、平面設計方面都有所涉獵，作品風格較偏向簡約，佐藤大盼望透過設計來呈現日常的驚喜。這次並不是Nendo首度與時裝品牌合作，先後亦曾與Hermès、Tod's、ISSEY MIYAKE等品牌合作過。

LONGCHAMP經典袋款Le Pliage（網上圖片）

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經典袋款Le Pliage受到日本摺紙的啟發，簡單地就可以將它折疊以便收起。LONGCHAMP創意總監Sophie Delafontaine表示，Nendo盼望保留原本產品的DNA，並設計出使人耳目一新的Le Pliage，該聯乘系列共設計了三款不同風格的手袋，包括Square、Circle及Triangle。第一款Square，以骰仔形狀登場，亦可將手袋折疊成多種形狀，除了方便收藏外，更可變成一個儲物盒放置在家中。第二款Circle，它的靈感來自日本風呂敷（Furoshiki），只需把圓形折疊起來，就經已變成一個手袋。第三款Triangle，袋子頂部用上皮革，底部則是布，手挽位被設計成掛在衣櫃的小裝飾。

總括而言，任何一個袋款，都能夠一物幾用，是家品也是手袋，而每件設計都充滿着日式簡約感。是次新系列，就如Nendo大部分作品一樣，像是一件藝術品，多過於是一件普通產品，它們擁有靈魂，並與我們共存在日常生活之中。

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