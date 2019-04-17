COMME des GARÇONS、Raf Simons愛用　Helvetica字體設計大翻新

COMME des GARÇONS、Raf Simons等品牌採用的Helvetica字體，曾被指是最沒有個性的字體。 有別於予人古典優雅之感的有襯線字體，Helvetica沒有任何特徵，這亦正正是其特色，也令它易於辨認。 相隔三十五年後，Helvetica字體設計終於帶來新改動。

Helvetica字體。（網上圖片）

Helvetica由瑞士設計師Max Miedinger和Eduard Hoffmann於1957年設計，及後經歷了數次改變，當中最大的轉變是在1983年電子化，neue helvetica（neue為德文，英文意思為new）隨之而誕生，統一了字體的結構和闊度。

Helvetica可說是現代化的代表，同時亦是時下使用度最高、最廣泛的字體，比起古典的有襯字體更易於閱讀。現時，Helvetica已不知不覺地進入到我們的日常生活當中，商品包裝、地鐵站、品牌Logo等等都可以看到Helvetica的蹤影，亦有不少大家熟悉的品牌都是以Helvetica作為Logo，如COMME des GARÇONS、Saint Laurent Paris、Helmut Lang、Raf Simons等等。

（monotype網站）

最近，Monotype工作室公佈了改造版本的Helvetica字體，名為「Helvetica now」。由2014年12月起，Monotype工作室以造出符合現今設計師需求為目標，開始了改造Helvetica的工程。「helvetica now」共有三個大小，分別是為小螢幕而設的「micro」、用於標準書寫的「text」及適合大型標牌的「display」。neue helvetica設計為文書大小的字型而設，當文字放大成海報大小時，會令字體的美觀性減低，「Helvetica now」推出三種大小就正正可以解缺此問題。

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