【CONVERSE再遇JW Anderson】Chuck 70變變變　變出山系與美國旗

上兩月，CONVERSE與JW Anderson所聯手推出的Run Star Hike高筒白色帆布鞋，深受廣大女士歡心，消息傳出不久經已成全城熱話，還帶來一股搶購潮。今回雙方再度聯手合作，為上回設計添上新色調與細節之餘，還帶來另一雙全新鞋款。究竟兩雙款式魅力何在？

CONVERSE x JW Anderson 2019全新聯乘系列。（CONVERSE）

+ 3 + 2

自2017年起，CONVERSE與JW Anderson合作推出過不少聯名系列，每次也帶來驚喜。今回攜手打造的Run Star Hike帆布鞋款，以及鴛鴦色彩設計的Archive Grid Chuck 70，相信推出後同樣會一掃而空。最新的Run Star Hike與早前推出的白色版本有着不少相似之處，同樣保留經典Chuck 70的設計原貌，不過是次鞋款就以黑色作為主打，也加厚了EVA中底，刻意突顯這個有增高效果的設計特色；鞋身的底部則採用了擁有戶外特質的橡膠質料鋸齒底，而後跟就附上紅色五角星Logo，整對鞋款看似簡約，卻不乏細節點綴。

Archive Grid Chuck 70，將雙方初次合作時推出的JW Anderson LOGO圖案回歸。（CONVERSE）

至於Archive Grid Chuck 70，單看左腳滿佈星星的藍底圖案，以及右腳的紅白條紋，明顯地設計靈感全源自於美國國旗，而鞋身亦不忘添上聯乘系列慣常使用的JW Anderson Logo，同樣以縱橫交錯的姿態出現。要知道美國國旗的Converse特別受歡迎，相信今次也不例外。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁