【金像獎】《無雙》中Thom Browne和DITA　塑造角色個性重要道具

《無雙》成為2019年金像獎大贏家，獲得7個獎項，電影中出現得最多的道具當然是美金偽鈔，不過兩位男女主角臉上的眼鏡，卻是貨真假實的設計品牌。 雖然眼鏡從不是電影中的重要道具，但一副合適的眼鏡，定能突出戲中角色的性格和神髓。

郭富城戴上的眼鏡是Thom Browne TB-407（《無雙》電影劇照）

《無雙》中郭富城飾演的畫家李問，需要專心一致地繪畫銀紙上的一點一線，「四眼」造型是很意料之中，而美術指導為他配上的是Thom Bronwe灰色TB-407。也許有人會覺得畫家佩戴Thom Bronwe有點浮誇，然而這帶濃濃書卷氣的圖形設計，卻成功遮蓋了郭富城那水汪汪眼睛的電力，令他多加幾分Nerd味，成功塑造出一個終日留守房間專注於工作的職人模樣。

相比起Thom Browne眼鏡中名氣最響的中金款式TB-011，TB-407的知名度當然有所不及，不過郭富城扮演的李問始終是藝術家，而非達官貴人，TB-011設計過於典雅貴氣，那中金的設計亦太耀眼奪目，相反TB-407的圓形設計更像是藝術家所喜愛的款式，由畫家David Hockney到建築師Le Corbusier，這些傳奇人物臉上總見到圓形眼鏡的蹤影，所以這眼鏡的確為李問的角色帶來畫龍點睛的效果。

張靜初戴上的太陽眼鏡是DITA Medina（《無雙》電影劇照）

另一方面，由張靜初飾演的阮文，雖然跟郭富城一樣是藝術家，並且是情侶關係，但她卻早已在國際藝壇聲名大噪，人有了名氣，揀選的太陽眼鏡自然不會是平實設計，她蛋臉上看到的是DITA Medina，這設計靈感源自一次摩洛哥秋季之旅，受當地手工藝所啟發，這由日本職人手製的太陽鏡，以黑色Acetate為主調，再配上金色鈦金屬點綴，那誇張的形態線條，跟張靜初角色的個性很匹配，對於塑造一個角色，有時正是依靠一些微細的物件。

DITA跟Thom Browne的關係一直唇齒相依，自Thom Browne第一副眼鏡至今，仍然全交由DITA操刀製作，要知道Thom Browne的皮鞋也先後交給Tricker’s、Sanders等不同鞋廠代工，相反眼鏡卻情比金堅，相信就是DITA對原料和工藝的追求，令到這位紐約設計師多年來都沒有換人。DITA和Thom Bronwe現正舉行Trunk Show，顯示SS19最新款式，當中DITA的Argand與Thom Browne的TBX-418印象最深刻，前者的50年代懷舊風味與後者的Wellington變奏，不約而同將傳統方形設計再作微調，不變的是DITA對細節的堅持。

DITA的Argand帶50年代懷舊味（Chang's Optical）

Thom Browne的TBX-418是將傳統Wellington加以改良（Chang's Optical ）

《DITA and Thom Browne SS19 Truck Show》

日期：即日至4月22日

地點：Visual Culture（銅鑼灣蘭芳道21號）



DITA and Thom Browne

查詢：Chang's Optical 2369 0111

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