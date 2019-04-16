【巴黎聖母院大火】歌德式建築影響時裝設計　GUCCI、YSL捐助重建

時裝之都巴黎近年當真是風雨飄搖，受恐襲陰霾威脅之餘，黃背心示威仍然持續不停，就在這七勞八損之際，當地時間周一（15日）更發生另一叫人傷心欲絕的事件，最著名的地標之一：巴黎聖母院大教堂（Cathédrale Notre-Dame de Paris）發生嚴重大火，現時火警中最少一名消防員受傷，而這座建於1163年的歷史性建築物，亦隨時面臨化為烏有之危機……

巴黎聖母院是世界文化遺產、歌德式建築代表和《鐘樓駝俠》的故事背景。（Wikipedia）

其實除了是世界文化遺產、歌德式建築代表和《鐘樓駝俠》的故事背景外，巴黎聖母院在時裝藝術方面，同樣具有極重要的意義，絕非用來「打卡」和影婚紗照如此簡單，其背後的一切藝術、文化與歷史價值都來之不易，值得我們記頌。

巴黎聖母院大火，經典歌德式建築被被火焰吞噬，令人傷感。（法新社）

South Rose Window 宗教時裝的極重要元素養

提起歌德式建築，除了外型高聳削瘦和密布扶壁、飛券等著支撐部件外，花窗玻璃Rose Window也是這流派建築的重要標記，基本上每座歌德式教堂的都總會有着這玻璃設計，這種七彩繽紛又菱角遍遍的玻璃工藝，數百年前乃是從阿拉伯地區流傳到歐洲大陸，除玻璃上的顏色有着特殊意義外（例如藍色代表天空，紅色則代表耶穌基督的鮮血），每座教堂的Rose Window都各有不同，以寓意着不同的宗教故事，這樣做的原因是古代的歐洲人文素質仍未高度發展，許多人民尚未懂得文字，為了方便他們領會宗教教義，教廷每每採用圖案故事，去取代文字。

多得大文豪雨果的《鐘樓駝俠》並在內裡直呼重振歌德式建築之美，巴黎聖母院在19世紀才得以重修成當代的面貌。（Amazon）

而巴黎聖母院著名的花窗玻璃裝飾設置於南方，因此被稱為South Rose Window，當年由Jean de Chelles和Pierre de Montreuill先後領導設計和製造，其結構是大圓圈Rose Window設於上方，下面則由5支長柱體襯托之，留意每一塊玻璃、每一塊部件，都有深層次的宗教寓意或故事於其中，十分複雜（詳細內容請參閱下圖）。

正正是構圖極其複雜、搶眼又暗藏如斯神聖的宗教意義，使到以巴黎聖母院為首的一系列花窗玻璃，這些年來時裝設計師一直趨之若鶩，特別是意大利品牌Dolce & Gabbana，其SS12女裝季度中，就有數件開宗明義向投射了幻光燈的聖母院致敬的服飾；去到SS19季度更開發出結合針織刺繡元素的版本，足見Dolce & Gabbana受巴黎聖母院的影響之巨，而近似將Rose Window圖案加入服飾之中的品牌，尚有近年大熱大勇的GUCCI。

Dolce & Gabbana SS12季度就有部份服飾向聖母院作致敬（網上圖片）

GUCCI設計也受Rose Window所啟發（網上圖片）

至於FW18新鮮出爐的高級訂制時裝品牌Tony Ward，同樣高調地表達出對South Rose Window的愛意，不過就並非將花窗玻璃植入衣服之中，而是將它改裝成發佈會場的背景，與巴黎聖母院的原裝版本，可謂同出一轍。

除了巴黎聖母院建築本身之外，教堂周遭的環境也不時啟發著時裝設計師，例如傳奇品牌Schiaparelli，於2014年的秋冬Couture系列之中，設計師Marco Zanini就嘗試將鴿子圖案印滿在晚裝裙之中，一般人或許不明所以，未必了解鴿子圖案與聖母院的關係，但熟識者卻定必會心微笑，事關聖母院的周遭向來以滿佈鴿子而聞名，於那裏與鴿子拍照耍樂，可謂每個遊客的必經過程，現在巴黎聖母院突然飛來橫禍，面目全非，估計修建需時，如斯良辰美景，未來一段長時間都未能復見。

Schiaparelli以鴿子圖案來借喻聖母院（網上圖片）

就今次巴黎聖母院火災事件，現除全力救災外，亦開始著手日後重建工作。擁有GUCCI、Saint Laurent、Alexander McQueen、Balenciaga等多個時裝品牌的Kering集團總裁Francois-Henri Pinault，將由其家族投資公司Artemis捐出1億歐元（約8.86億港元），協助巴黎聖母院日後重建。

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