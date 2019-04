【本土設計】「蜜蠟布」一布多用　袋麵包、當保鮮紙環保又方便

中秋中秋!中秋唔派膠派蜜臘布! 今、明兩日只要黎維園搵我地,展示自備可重用器皿,餐具或手巾仔,就可以得到蜜臘布試用裝一塊,可以用黎包細杯,半個檸檬,半個小洋蔥,瓜果切面等,保持食物新鮮。 數量有限,先到先得! 23-24/9 4:00pm-12:00am 生活書院 戊戌年中秋綵燈會🌕 - 永續.創意.生活」@維園 #唔玩熒光棒 #跟熒光棒說再見 #源頭減廢 #走塑 #地球垃圾多到爆炸 #環保關你事

