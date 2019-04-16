【本土設計】「蜜蠟布」一布多用　袋麵包、當保鮮紙環保又方便

「環保生活」、「救救地球」這些口號，我們說了很多年，但要真正做到日常生活減廢，確實需要恆心，一個麵包膠袋、一張保鮮紙，可能只是很微細，卻是幾乎每日都會用到的東西，而本地單位「蜜蠟布 Beeswax Cloth」就以一塊小花布去改變大家的生活習慣。

蜜蠟布用途甚廣，可包裹不同類別的物品。（蜜蠟布 Beeswax Cloth）

在Gore-Tex等科技防水技術尚未研發成功前時，蠟布（Waxed Cotton）是一種古老的防水方法，其製作原理是於棉料織成紗線時混入石蠟處理，令布料表面上的蠟造出跣水的功效，便不怕被雨水淋濕衣衫，雖然現今防水物料不斷推陳出新，但蠟布仍然歷久不衰，英國Barbour、美國Filson等仍以這傳統方法來製作防水衣物，經得起時間考驗。

至於「蜜蠟布 Beeswax Cloth」則如其名，是由蜜蜂的蠟腺所分泌出來的脂肪性物質（即蠟質），這即是構成蜂巢的主要成分，化妝品就是我們最常見採用蜜蠟的產品。而「蜜蠟布 Beeswax Cloth」使用的是本地蜂場生產的純天然優質食用級蜜蠟，至於布料方面，則是經過多番反覆清洗的純棉布，然後再以高溫將兩者融合製作而成，最重要的以手工製作，並無任何添加化學成份，用得放心。

別小覷這細小的布料，既能清洗和循環使用外，又可重新溶蠟作修補後繼續使用，這已是綠色設計重要元素之一。用途甚廣，可以摺出不同形狀，用來包裹麵飽、三文治、生果、蔬菜等乾身食物；此外，亦可變身保鮮紙，以後食材、剩食都不需花廢保鮮紙。那Fancy的色調，亦令人使用時多加一份喜悅。

用家可以自行補蠟（蜜蠟布 Beeswax Cloth）

香港01將於灣仔修頓足球場舉辦《社區健康型活墟》，屆時將有工作坊、舞臺busking表演、路跑及多個攤檔，詳細如下﹕



《社區健康型活墟》

日期：2019年4月19日（周五）

時間：中午12時 - 下午6時

地點﹕灣仔修頓遊樂場

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁