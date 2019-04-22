【老人時尚】意大利攝影師邀自婆婆做Model：年齡只是一個數字！

年齡從來都只是個數字，只要心態長期保持年輕，勇敢做自己，還是可以活出不一樣的人生。 意大利攝影師Ludovica Anzaldi，其攝影作品Released Youth，找來六位婆婆擔任女主角，她們竟然願意一嘗做Model的滋味？

意大利攝影師邀自婆婆擔任Model（網上圖片）

Ludovica Anzaldi現居法國巴黎，希望通過攝影作品，試圖讓觀眾找回自己。在最新的攝影作品中，她從巴黎公園遇上了六位具有古怪氣質的婆婆，並親自邀請她們參與拍攝，除了要做一天Model外，更要接受造型師、化妝師及髮型師的前衛風格，她們亦勇於接受改變。整個團隊盼望為每位女性帶來愉快的拍攝時光，所以特意為她們度身打造不同的造型，目的就是凸顯每個人的性格及生活故事。衰老從不是生活中的憂鬱階段，只是社會強迫我們永遠要顯得年輕，而在這種情況下，卻變得更為悲傷。

意大利攝影師邀自婆婆擔任Model（網上圖片）

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但對於這六位婆婆而言，她們表示任何年紀都能接受挑戰。老實說，年老只是生命中的一個階段，人老了，就更要尋找快樂。因此，Ludovica盼望透過此機會，為她們人生帶來一點樂趣，拍攝期間六位婆婆非常投入，照片中亦感受到愛和渴望的感覺，並在完成拍攝後，她們更告訴全體團員：「是你們讓我的人生變得更與眾不同。」

年齡從來都不是你的阻礙，時裝為六位婆婆帶來自信，嘗試走出Comfort Zone，人生才會愈活愈優雅，愈活愈精彩。

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