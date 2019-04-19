【米蘭設計周總結】Nendo萬朵花卉奇幻國度　GUCCI文藝復興美學

作為一年一度設計界盛事，今年米蘭設計周熱鬧依然。 場內外云云展品中，當然有很多精彩設計，Nendo萬朵花卉奇幻國度、藝術家Carlos Amorales萬隻蝴蝶飛舞、GUCCI文藝復興家具，都是令人印象深刻的傑作。

（1）Carlos Amorales——萬五集「蝴蝶」在飛舞

作品命名為《Black Cloud》。（designboom）

整個房間佈滿了黑色的剪紙蝴蝶，每隻也是去向不定，是尋找着甚麼嗎？這是墨西哥當代藝術家Carlos Amorales名為《Black Cloud》的作品，他將色彩鮮豔的蝴蝶轉化成黑色，反映人類內心深處所充斥着的黑暗面，以及偏向暴力的思維。Carlos分享創作的概念時，同樣提到墨西哥的緊張局勢與世界的不穩狀態，他向來喜歡用大自然生物來傳遞作品中的訊息，過往就曾以蝙蝠和蜘蛛作創作。

Nendo作品《Breeze of light》。（urdesignmag） Nendo——簡約又奇幻的花園 要數近年日本人氣最強的設計事務所，當然要數Nendo。這次團隊在米蘭設計周所帶來的一系列作品，也不負眾望。當中更不可不提與日本傳統家電品牌大金（DAIKIN）所聯手推出的作品《Breeze of light》，場館利用115個獨立的聚光燈，再加上多達1萬7千個雪花形偏光片，光影之間讓人感受到微風的感官體驗，達至概念之一的「Invisible air」（隱形空氣）；而且彷如花田的視覺效果美感十足，這絕對是美學與科技的一體化設計。

HERMÈS的最新家居系列。（designboom） HERMÈS——將生活回歸大自然 作為國際奢侈品牌HERMÈS，這次並打造奢華展覽空間，反之用上石頭與石牆的結構堆疊出區域，而這做法正正與系列的概念相似。這次家居系列，希望喚醒大家對大自然與傳統工藝的關注，就如這塊布藝，當中所繡出的圖案正是原始的器物，有意讓人一起追溯材料的起源。

GUCCI家飾系列Gucci Décor。（Fuorisalone） GUCCI——文藝復興Pop-Up「公寓」 GUCCI的家飾系列Gucci Décor將降臨於米蘭市中心19 Via Santo Spirito，然而在米蘭設計周期間，內裏有達2,691平方米的Gucci Décor展覽空間也是亮點，品牌創意總監Alessandro Michele將季度圖案設計全應用於大部分的家飾當中，包括家具、地氈、瓷器、牆紙、餐具等等。並細緻地劃分成不同的主題，例如有休息區、餐廳，讓一眾家品在不同的展區內發揮所長。

由Sony打造的《Affinity in Autonomy》主題。（designboom） Sony——人類與機械的互動 Sony以《Affinity in Autonomy》為主題，分別帶來五個空間：Accordance（一致）、Awakening（覺醒）、Affiliation（聯繫）、Autonomous（自主）、Association（聯想），每個場景所展出的機器也有感知性，就如這些圓球，擁有感覺與觸感，亦能自我移動， 務求與參觀者作出真切的互動。這項設計除了提升機械人的情感表達，還希望為人類帶來更多元性的娛樂。

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