【Canada Goose】開發雨衣系列　羽絨以外防風防水能勝戶外品牌？

誰是當前最火紅的羽絨褸品牌？想來不少人都會立即想起Canada Goose，看看全世界時裝人如何非典型盲搶，上年聖誕節前後其中環IFC專門店，竟然要輪候一小時才能夠入內購物等等，就證明這隻加拿大鵝當真人氣得不得之了！不過問題來了，這些禦寒能力非凡的羽絨，在冬天當然大派用場，然而踏入夏季時節，卻又毫無用武之地，尤其是這個溫室效應愈趨嚴重的世代裏，寒冷的日子愈來愈少，已是擺在眼前的事…… 那麼作為一個標榜機能性的品牌，於這個時局之中又應該如何易地而處呢？

Canada Goose近年紅到發紫，進店買件褸，每每要排「成粒鐘」。（thebeijinger）

留意並非強國同胞的專利，即便在東京一樣大受歡迎。（Canada Goose）

然而對於又濕又熱的香港夏天，你當真確定自己需要這樣一件禦寒大褸嗎？（The Globe and Mail）

其實答案顯然易見，就是改革或者開拓新領域勢在必行，Canada Goose的管理層亦深知這個必要，既然禦寒機能並絕一年四季都受到追捧，那麼研發保暖以外的功能，可謂不可或缺，而提起夏天季節最極端的天氣，超強颱風和傾盆大雨都會是普羅大眾不想面對卻又必須要面對的，所以Canada Goose最新開發的Nomad膠囊系列，就正是一個為雨天而生的雨衣系列，一改品牌只有羽絨褸的形象。

Nomad Jacket。

作為最新與Gore-Tex共同開發的尖端系列，Canada Goose今次採用「貴精不貴多」的方式去推出Nomad系列，整個Collection目前的單品非常少，就只有Nomad Jacket和Nomad HyBridge Lite Jacket兩款（分有男、女Cutting），而且顏色亦只有黑色而已，外觀的款式潮流與否反屬其次，內部機能才是今次Nomad最大看點，一切都是以實用性行先。

環顧兩款全新夾克，車工呈菱格狀的Nomad Jacket其透氣性最高，衣身上的以Gore-Tex專利布料製造，防水度自然無用置疑，而後背與腋下部份，均特別置有拼接網狀物料，以提高透氣度，確保哪怕在Nomad Jacket的內部或外部穿上其他服飾，都仍然通爽舒適。

Nomad HyBridge Lite Jacket。

至於Nomad HyBridge Lite Jacket則以追求輕量化作為製作大原則，特點是衫身採用了與Gore-Tex共同開發的Tensile-Tech物料，此物料不但有高度防水性與輕巧度，更同時兼備非凡的彈性和拉扯力，著上身之時觸感舒適又伸縮自如；即便是脫下來之後也容易收納，只需要簡單摺疊數下，即能夠將Jacket收納在衫身左側的外部口袋中，無需外在的包袋配件輔助收藏，十分方便，出門旅行或到野外探險帶上它就最適合不過。

Moncler就找來一大批業界巨人合作，推出Moncler Genius系列。

其實身處在這個訊息萬變的世代裏，每個品牌都不能夠再單靠自己的歷史地位，以原來的自家所長來不斷「食老本」，再厲害的高級時裝品牌，也需要透過各式各樣意來不到的合作，或與街頭品牌進行Crossover服飾企劃；或與電子品牌開發聯名電子產品；又或者開設餐廳和家品專門店等等，來為自家品牌每時每刻注入新鮮感，事關這是一個速食炒作的無奈年代，任何品牌還是人物也好，只要缺乏一刻鐘的新陳代謝，就會立即出現被世人遺忘的風險，上個月還紅透半邊天，今個星期卻已經銷聲匿跡的例子，實在多的事。

而Stone Island則持續與Supreme進行聯乘合作。（網上圖片）

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