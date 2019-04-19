Hender Scheme優化日本國民書包　盛惠$15,000仍然物超所值？

日本時裝多姿多采，不過在學生書包就單一很多，自明治時代起，當地學生就開始使用一種名曰ランドセル（英譯：Randoseru）的背包，本來是帝國陸軍專用，後經內閣總理大臣伊藤博文送贈即將入學的皇太子（即大正天皇）而蔚然成風，漸漸成為日本學童的國民書包不在講，近年更備受時裝界別的重視，例如由柏崎亮主理的Hender Scheme，最近就事隔數年的重新推出Randoseru背包，縱然要等到7月20日才正式開售，卻早已在業界掀起高度關注。

ランドセル（英譯：Randoseru）的背包，本來是 帝國陸軍專用，後經前內閣總理大臣伊藤博文送贈即將入學的皇太子而蔚然成風。（網上圖片）

Hender Scheme當年的「異常なランドセル」Randoseru背包。（mitsubai）

誠如引言所講，今次並非Hender Scheme第一次製造Randoseru背包，其實早在數年前柏崎亮就嘗試生產過（記得當年銅鑼灣GUMGUMGUM時裝店都有出售），並定名為「異常なランドセル」不尋常的書包，以Hender Scheme馳名天下的植鞣革製造，隨着使用經年，背包上皮革的色澤和紋理都會作出相應變化，理念雖然吸引，卻因為當時的時裝人仍然覺得Randoseru是只供學童用的包袋，應用在成年人身上未免太過「另類」而不置可否，最終使優質的設計品石沉大海，叫人唏噓。

柏崎亮。（網上圖片）

然而，Randoseru背包近一、兩年在潮流界地位忽然倍升，幾年愈來愈多時裝品牌開始推出相應單品，POLO RALPH LAUREN 2017年的時候就曾以限定形式推出Randoseru，全優質牛皮製造，書包內更壓印上品牌Logo和Tartan格紋圖案，將美國經典元素與日本生活品合二為一，頗為有趣。至於日本本土單位方面，土屋鞄製造所和PORTER等國民品牌都積極推出這類背包，後者更將尼龍網物料注入袋中，為傳統的Randoseru增添輕巧和透氣度高的機能性，足證Randoseru人氣高企之餘，也重新燃起柏崎亮重製日本國民背包的決心。

Hender Scheme全新Randoseru Bag。（Hender Scheme）

Hender Scheme全新推出的Randoseru尚有黑色版本。（Hender Scheme）

今次Hender Scheme全新推出的Randoseru，與初代「異常なランドセル」的重大分別是顏色選擇更多，除杏色植鞣革外，亦增添了全黑色牛皮版本，用以強化高級時裝的意味。又除了顏色增多了外，就連背包上的用料也多元化起來，無論是杏色抑或是黑色款式也好，內裡都再細分成全真皮製造的Premium版和真皮 × 仿造皮的普通版，前者售¥220,000日元，後者則為¥120,000，相差竟然接近一倍之多。

+ 3 + 2

這類Randoseru其實擁有安全求命的用途。（ショップ - 楽天市場）

這類厚硬方形的Randoseru書包之所以深受日本國民歡迎，除了外觀精美外，其實尚有更多實用功能，首先它堅固耐用，動輒能夠使用數年有多；此外其堅固的質料，也當真能夠為學童提供生命上的保護：例如當學童仰後跌到的時候，Randoseru便能夠充當「氣墊」一般的作用，使大部份受擊力轉移到背包之上，避免學童的頭部受傷；另外，每當地震發生之時，學童就會蹲下來，並將Randoseru書包擋在自己的頭上當頭盔之用，防止硬物擊中要害；而發展至近年這些背包更可以裝上GPS系統，方便家長掌握子女的行蹤，防止拐帶的不幸事件發生……上述種種都是Randoseru書包的好處，或者能夠說服家長願意花至少數萬日元購買產品的地方，抵與唔抵，的確是觀點與角度的問題。

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