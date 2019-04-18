《冷戰戀曲》中黑白色調美學　代表曲折的愛情，更是時代的影子

Netflix原創電影《羅馬》早前在奧斯卡奪下三個獎項，分別是最佳導演、最佳外語片及最佳攝影。而另一套常被用以與《羅馬》作比較的電影《冷戰戀曲》（英文：Cold War，台譯：沒有煙硝的愛情）今日（18日）即將在香港上映，兩者同為黑白電影，亦同時入圍奧斯卡最佳攝影的最後名單，《羅馬》講述的是親情；而《冷戰戀曲》描繪的是愛情。

（《冷戰戀曲》電影劇照）

《冷戰戀曲》由波蘭導演彭維彭域高斯基（Pawel Pawlikowski）執導，電影改編自其父母的真實故事。故事主要發生在二戰後的波蘭（小部分在法國以及東柏林），講述音樂家Wiktor與女歌手Zula之間一段兜兜轉轉的愛情故事。二人相愛、分離、尋找另一伴侶，到最後再次相遇、再次相戀，予人憂傷之感的黑白色除了襯托出二人曲折的愛情，亦切合電影中的時代背景。

黑白色往往予人一種悲傷陳舊的感覺，不管是再喜慶的紅色、再鮮豔的橙色、抑或是再翠綠的綠色，最後都只會變成不同調子的灰色，與戰後的波蘭不謀而合。二戰後的華沙一片狼藉，有數據指波蘭有600萬人在二戰中喪生，更有大量工廠名耕地被毀，可說是損毀最嚴重的城市之一。加上當時正值冷戰時期，整個國家都被憂鬱籠罩，所以導演選擇了以黑白色去講述這個愛情故事。「那時的波蘭被摧毀了，城市已經成了廢墟，農村沒有電力，人們總穿著深灰色和灰色。」「五十年代的波蘭不像色彩豐富的美國，在波蘭顏色是不起眼的，充滿灰色、棕色和綠色。」導演說。

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彭維彭域高斯基曾經想過以彩色拍攝營造出共產社會的蒼涼感，如模彷前蘇聯相機的偏色風格 （ 偏紅或偏綠），但導演始終找不到合適的顏色，所以最終選擇了黑白色。戰後的波蘭不適合彩色，黑白灰更能表達出冷戰時代中的凄冷感覺。

而電影的攝影師路卡斯薩爾（Lukasz Zal）與導演不是第一次合作，2013年的《修女伊德》（Ida）亦是由Lukasz Zal負責拍攝，同樣是黑白電影。對比兩者，《冷戰戀曲》比起《修女伊德》有更多動態畫面，讓角色更有情緒。黑白呼應了冷戰的「冷」，亦烘托出二人這段離離合合、跨越地域與時間的愛情。

電影中令人留下深刻印象的一幕。三人平排站在一個偌大的場地之中，背後人頭湧湧，但其實那些只是鏡像，三人站在一面鏡子前，人頭湧湧的不是後方，而是前方。（《冷戰戀曲》電影劇照）

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