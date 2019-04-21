【Bauhaus 100年】發源地建博物館　萬件作品了解包浩斯百年歷史

2019年是包浩斯（Bauhaus）建校一百周年，世界各地也隨之嚮應，積極推行大大小小的藝術活動。 當然，作為包浩斯發源地德國Weimar（威瑪）亦不例外，在當地創建的Bauhaus Museum Weimar博物館亦在近日正式開幕。

位於德國Weimar的Bauhaus Museum Weimar正式開幕。（world architecture）

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包浩斯的影響力，絕對是毋庸置疑，尤其在它的發源地——德國威瑪。近日，當地以包浩斯創建的全新博物館正式開幕，博物館呈簡約的立方體，環顧室內佈局同樣簡潔俐落，展覽空間達整整2,000平方米，以上出自柏林建築家Heike Hanada的手筆。

作品：Eberhardt Schrammen, Five Hand Puppets (1923)。（anothermag） 展館共收藏了1萬3千多件包浩斯珍寶，皆為這設計藝術學府最具影響力的作品，當中包括藝術創作、陶瓷、家具等。博物館的成立，正正想透過這帶實驗性與充滿感官體驗的空間，讓人了解到包浩斯由古至今的演進過程。

國立包浩斯學校（Staatliches Bauhaus）創辦人Walter Gropius。（thinglink）

建築師兼教育家Walter Gropius，在1919年成立了國立包浩斯學校（Staatliches Bauhaus），Walter在世期間，曾提出過一個問題：「人類是如何共同生活？」其當時以包浩斯概念所發展出的種種思潮、設計、建築，以及藝術，正好為後世打造出一個完整的包浩斯氛圍，直到今時今日，包浩斯的文化與歷史，依然帶領着我們了解各種當代工藝與美學。