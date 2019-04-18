【專訪】本地陶瓷藝術家曾章成：一生只有一位老師，名字叫泥土

「所有事情都是一個美麗的安排，每份緣的生起不論深淺總有因。」這句說話，正描述本地陶瓷藝術家曾章成如何看待人生中，每一個際遇、每一段關係，所指的是影響他一生的良師——泥土。 1991年，曾章成三十而立，正值是位警察，已達警長級。同年，卻意外地邂逅泥土，他說是一見鍾情的那種，於是放棄高薪厚職，投向陶瓷。 屈指一算，他與泥土相處的時間，已有二十八年之久。好奇問曾老師，為何還未對泥土生厭；為何願意放棄所有，只為了當上一名製陶者。

首個安排・「孩童的坎坷・警察的歲月」

想了解泥土與曾老師認識的過程，他卻說，必先要了解他孩童時的窮困坎坷，之後當過的倉務員、冷氣學徒，再有警察那十多年光景。他強調，以上走過的路途，才令他最終遇上陶瓷。

本地陶瓷藝術家曾章成，從小喜歡美術與繪畫創作。作品：《Open Mind》（曾章成）

「家父是位吸毒者，在我僅只有四歲那時，母親決意帶我們四人離家出走，選擇離開黑暗。母親為了讓我們繼續生存，決定擔起『父』與『母』的責任，為養家活兒，做多份兼職，基本上沒有空餘時間看顧我們，放任我們去自由觀察與感受這個世界。」衣裳的皺褶、樹葉的紋理、不同時分的光影、人類悲喜時的臉容伸縮與扭曲，曾老師都非常熟悉。他說，正正因為貧窮，沒有多餘娛樂；因為單親，少了一份照顧，令他學會於生活細節當中容易找上快樂，能夠學懂捕捉身邊所有事物的線條與起伏已是一種滿足感，隨之讓他漸漸構建出一套屬於自我的世界觀、價值觀，「孩童時期，讓我明白到，活得自在，就是真正的富有。」藝術家應具備的敏銳觀察力，與強烈的好奇心，曾老師自小就訓練有素。

過去的好與壞，也是引導我們去尋找最終想要的自己。

本地陶瓷藝術家曾章成。（攝影：鄧倩螢） 學業沒有成就，因此做過不少無關痛癢的工種，倉務員、炸薯片、燙衣工人、冷氣學徒、跟車，都狠狠刻下在他的履歷表上。不過為了養活母親，維持生計，彷佛當上警察是唯一的出路，「而且好奇那個總是多姿多采的世界。」決定入職那刻，他未想像過自己會由「散仔」升到「沙展」；由零資歷轉眼入職十三年。「當時要上一些定期訓練班，完堂後到灣仔走走，拐了個右彎，步入香港藝術中心窺看；當刻，我猶如進入了真正屬於自己的世界。」看見牆上貼上一個陶瓷課程，「是一見鍾情，是內在最真實的聲音。」就在當時做了一個影響往後一生的決定——報讀陶藝班，「那數月，就是我人生中學習陶藝的時間，往後日子，只靠自己了解泥土，直到現在。」

當上藝術家後，有沒有後悔過當上警察？「因為這份職業，讓我藝術生命錯過了十三年，初初離開警隊時的確有感如此浪費，不過，作為一個用情感表達的藝術家，若然沒有那十多年的經歷，沒有因工作而讓我赤裸看見死亡的發生，家庭、社會、人性上的黑暗面，以及生命的無常，也許就不會有這些陶瓷品的誕生了。」這個經歷，似乎為曾老師度身訂造。

《A Dish of Future》，意念講述人類無止境地消耗地球資源，彷佛親手撕殺我們下一代，同樣用激進血腥方式表達。（曾章成） 第二個安排・「領悟泥土人生」 一個短期課程，令曾老師從此踏上藝術之路。陶瓷路上，他一直喜歡使用超現實主義，再通過某些寫實的物象，就如水花、臉孔、嬰兒等，去表達內在的情感與世界命題。不過創作初期，他暫且未能放下當差時所觸碰過的重重負面社會問題，以致早期作品多以用血肉模糊、極端或控訴的方式去呈現，如誕生於2006年的《A Dish of Future》為例，意念講述人類無止境地消耗地球資源，猶如親手撕殺自己下一代，未能成功孕育新生命，作品可見老師用上較激進的演釋手法傳遞當中訊息。

曾幾何時，我以為是自己在塑造泥土，反過來，其實是泥土塑造了我。

「慢慢親近泥土，才發現這個過程之中，它一直療癒我，一直撫平我過去對世界的不滿。直到現時為止，我基本上與它融為一體，有着同一個理念：世界是漂亮的，沒有甚麼值得我們去投訴。」老師分享，泥土既是朋友又是戀人，不過「老師」才是主角。認識它有二十八年，老師從它身上領悟到兩大人生課題：柔軟與接納。「泥土只有在未乾的情況下，方可塑造出任何形態，在這個狀態下，它的潛能是無限的；若我們渴望得到成長，同樣，必先把自己柔軟起來，面對人生種種課題，嘗試接受自己原則以外的準則，確認自己內心沒有強硬的部分，便會有更大的創造空間。」老師隨即說：「試着吃一道你從不喜歡吃的菜餚吧，試着接納一個你討厭的人吧。」泥土，教曉老師安然地接納身邊所有事物的原貌。

「Lucid Dream II 」系列中的《Here and There》，老師敲碎了人的臉孔。（曾章成）

為了在內裏呈現敘利亞當地因戰亂而致的真實面貌，試圖喚醒我們對世界的關注。《Here and There》（曾章成） 「我將人生的每一個階段、每一個體會，彰顯於每件作品之中。」來到後期，老師經過泥土長年累月的洗禮，作品雖依然貫徹表達世間上的缺陷，不過，則少了一份畏懼感，多了一份平和感。就如《Lucid Dream II 》系列中的《Here and There》，老師敲碎臉孔，在內裏設置一個敘利亞當地因戰亂而致的殘酷面貌，同樣表達不幸，但不再加插自己的負面在內，脫離殘暴驚嚇的表達方式，直接反映世界的真實景況，讓大眾更易理解當中創作概念。再者，作品《Security Summit》同樣有趣，各嬰兒身上裝上殺傷力武器，其實他們正正代表了各國元首，他們一同圍坐討論國家議題，可是，這場是和平還是充斥着暴力的對談？老師的作品，正是喚醒人類對世界的關注，令我們作出深度思考。

作感動了一位女士，讓她抹走過去傷痛。作品：《Journey》（曾章成） 「每件作品，也有它到來的原因，可能是為了某人而做，為了幫助某人走出陰霾。」老師覺得，因為泥土影響自己，故此自己也附予了使命，去影響別人。然後他娓娓道來：「曾經有一件作品在台灣展出，命名為《Journey》，作品後半部呈球體，就像一個胚胎，前半部則是一個嬰兒；當時有位女士站於作品面前，淚流滿面，繼而朝向我說：『作品讓我覺醒，它彷佛告訴我，丈夫在天國生活得很好，已重新轉世，勸告我抹掉過去的傷痛，重新振作。』」老師放下心頭大石，猶如完成了一個任務。他不只是陶瓷老師，也是人生導師。

最後的安排・「遇上小孩」

曾老師工作室內的作品。（攝影：鄧倩螢）

曾老師正在手捏，為我們示範。（攝影：鄧倩螢） 稱呼他為老師，不無原因，因他確確實實當上過老師，大概有五、六載，他形容：「也是人生中最快樂的時光。」窺看老師所有作品，從不無以小朋友或嬰兒元素塑造而成，對於他來說，小朋友的童真是世上最珍貴的東西，是純天然，不添加任何雜質。「慢慢長大，是社會、教育、家長，告知小孩甚麼是好與壞、對與錯，卻忘了這些準則，有阻他們用第一身感受這個美好的世界，是一種人生的枷鎖。」

每個人來到這個世界，也是一顆種子，我們卻不知道那顆種子，繼後會變成甚麼樣子。

曾老師：「小孩的純潔，是世間最難留住的東西。」（攝影：鄧倩螢）

老師從沒有輕視過小朋友的能力，認為他們都單純，卻同時賦予理解事情真相的能力，「我曾經設計過一堂課程，叫『泥土要說話』，是一節人生課題，多於講述泥土的技巧。我叫每位同學在乾了的器皿上寫上一些感受，用來傳遞給你身邊最重要的人，每人即興，皆說自己就是家中那位最重要的成員。」然而老師再問，如果家中有一位親人離開，你會想對他說甚麼？「外婆，很想念您，感謝你每天管我接送，辛苦你了。」其中一位小學生呈上答案。或許他們，比成年人，更明白愛是怎樣的一回事，亦會懂得感恩。「我們因愛而來。為愛而生。最終也為愛而終。」老師在孩子身上，還領悟到「愛」的定義。

感謝他們，讓我學懂用小朋友的眼光與角度，去品嚐這個世界。 曾章成

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因為高血壓，同時想更專注藝術創作，老師無奈告別教育界。縱使離開，往後的每件作品他依舊以小孩作為創作軸心，「每次在泥土手捏出他們的外貌時，我也會不禁傻笑起來，那份喜悅，常常湧現心頭。」《Lifetime Partner》、《Looking for a Star》、《Open Mind》、《Growing from Clay》……還有數之不盡以小朋友模樣為主軸的作品。

所有事情都是一個美麗的安排，以上種種試練、挑戰、經歷，正正是帶領老師來到當下的安排。

請相信老師，所有際遇不論你認為是『好』或是『壞』，都是為你而設的，請選擇為自己的際遇負上100%的責任，因那就是你的人生。

曾老師更是首位同時獲2011韓國京畿世界陶藝雙年展國際競賽特別獎，以及2012台灣國際陶藝雙年展首獎的本地藝術家。（攝影：鄧倩螢）

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