藤原浩榮登《GQ》雜誌封面　大談30年原宿潮流經

或許大家仍然沉醉於裏原宿教父藤原浩，旋風式造訪旺角波鞋街的新聞之中，但其實短短兩個禮拜之間，教父他老人家又經已有一堆新搞作。先是飛往上海，持續與Nike合作，策動Nike On Air活動並舉行講座，與亞洲各地的潮流人大談時裝文化經；到今日更宣告將會成為男士雜誌《GQ》的6月號封面人物，接受採訪，更專誠為雜誌炮製神秘小禮物，送贈讀者，時裝人和貪心鬼務必關注。

早前轟動一時Keanu Reeves《GQ》美國版。（GQ）

藤原浩版本明顯風騷得多。（GQ）

雖然話早前轟動一時Keanu Reeves（奇洛李維斯）雜誌封面屬《GQ》美國版，與今次藤原浩登陸的日本版未必有直接關係，但能夠在短短一個月之內，分別邀請東、西方各自極具代表性的流行文化權威拍攝封面，就足以證明《GQ》這個牌頭仍然叫好叫座，江湖地位超然。而且較之於奇洛李維斯封面，那種大玩「佬味」的型格黑白相，藤原浩的黑白版本明顯風騷得多，Lighting鮮明得多之外，亦更多臉部特寫，藤原更以高舉雙手撥頭髮的Pose示人，雙眼更明顯在放電，平時只會出現在吳亦凡、陳偉霆或一眾韓星身上的明星氣質，原來對於年屆五十有五的教父而言一樣駕輕就熟，絕不讓年青人專美。

藤原浩一向走開冷峻扮Cool路線。（GQ）

隨雜誌附送的Fragment Design × GQ JAPAN特別版貼紙。（GQ）

當然較之於風造型上的風騷，藤原浩終歸以內涵和品味見稱，因此文字上的訪談內容才是重中之重，據知這期6月號的《GQ Japan》將為以"キング・オブ"「街頭之王」作為主題，針對性回顧藤原浩這30年之間，所設計過、提案過和聯乘過的一系列單品，並分享自身潮流事業上的見聞與回憶，絕對是80、90後潮流愛好者們的珍貴集體回憶。而為了延續昔日日本街頭潮流雜誌，每期都會隨書贈附小禮品的傳統，藤原浩今次亦專誠《GQ Japan》製作出Fragment Design × GQ JAPAN特別版貼紙，將自家Fragment Design招牌閃電Logo與《GQ》的字樣標記互相結合，小小的改動，並換來莫大新鮮感，教父果然最叻畫龍點睛。

回憶起昔日的日本潮流雜誌，隨書附送贈品每每是一大賣點，「妹仔大過主人婆」。（網上圖片）

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