人氣新品牌Occhii　仿如美之二手貨的衣服　背後原來貴得有道理？

作為時裝品牌，追隨潮流未必一定是好，但如果一個品牌本身具備優質元素，而這些元素又恰巧迎合到當前潮流的話，就每每衍生「一加一大於二」的協同效應，到時就當真是想唔紅也難。而上年2018年才誕生的美國品牌Occhii，就正正是本年度時勢做英雄的當紅炸子雞，源自俄羅斯的背景身份，食正近年大流年的東歐時裝風潮，為設計師Leonid Batekhin增添額外光環；而Occhii擅長以圍巾為主物料造衫，更與當前最火紅的Scarf Prints Trend不謀而合。 可惜正當人氣勢如破竹之際，卻聽見坊間有口痕友投訴，指品牌不但定價「乸脷」，部份產品更不過是美之的款式而已……究竟誰是誰非？

其實美之有幾失禮？不知幾有型添呢！（tw.observer）

Occhii招牌花Print恤衫，日本時裝店SUPER A MARKET盛惠¥103,000。（Occhii）

索價¥234,000日元的外套。（Occhii）

答案當然是口痕友自己有問題吧！首先並不見得美芝的進口貨有甚麼問題，很多愛衫之人就時常光顧於此；而且Occhii的出品之所以售價高昂，花Print恤衫盛惠¥103,000，外套更索價¥234,000日元，背後也當真有其獨一無二之處，絕非大家於沙田新城市廣場，那幾間Fast Fashion時裝店裏就能夠找到的款式。

雖然Occhii主理人Leonid Batekhin畢業於美國Parsons School of Design，目前亦於紐約發展事業，但年青時代在俄羅斯莫斯科的成長歲月，卻仍然植他心目中，成為設計元素的關鍵部份，品牌賴以成名，將各條圍巾先拆解，再拼湊而成的Scarf Prints Shirt，正正是有力的證明。對於全世界大部份時裝人而言，利用鮮艷搶眼的圍巾去設計時裝，不過是走馬看花的一時潮流，但對於Leonid而言卻遠非如此……

Leonid Batekhin。（CFDA.com）

在很多關於女性的油畫之中，都總會看到Pavlovo Posad Shawl的影子。（網上圖片）

Pavlovo Posad Shawl深受遊客歡迎，是繼俄羅斯娃娃之後人氣度最高的手信。（Adobe Stock）

只因這類圍巾產品在俄羅斯等東歐地區，向來是普及不過的集體回憶，在莫斯科大街小巷的手信商店都可以買到，英文通稱為Russian Scarves，狹義些的叫法則是Pavlovo Posad Shawl，是源自19世紀中葉，莫斯科州小鎮Pavlovsky Posad的傳統工藝品，過去偏好以紅色作為主色（紅色在俄羅斯文化中有着美麗之意），並配以大大小小玫瑰花飾圖騰作為裝飾，但發展至今日已變得千變萬化，顏色變化多端，物料也不再規限是物料，圖案亦不再只有玫瑰，就連源自印度的腰果花圖案（Paisley Print）都包含其中，極盡多元化。

別以為Russian Scarves在俄國隨處可見，就以為Occhii所選用的面料不外如是。（Occhii）

另外別以為Russian Scarves在俄國隨處可見，就以為Occhii所選用的面料不外如是，只因Leonid Batekhin絕非於一般水信鋪搜集回來，而是來自一個秘密基地，一間距離莫斯科3小時車程的布料工廠裏所搜羅返來的，好些Russian Scarves成品都是歷史久遠的陳舊款式，當中更不缺被工人所厭棄的廢置品，然而「人家當係草，Leonid卻當係寶」，只因陳舊圍巾布料，所散發出來的獨有古舊氛圍、脫色、皺褶和歷史洗練感，是新布料無論如何也不能比擬，不論當前的洗水、染色以至石磨等處理工予如何先進也好，都難以塑造出來，所以標榜「古着再造」的服飾每每能夠被一般衣服賣得更高價錢，背後正是如此道理，賣一件少一件。

品牌服飾極其花枝招展。（Occhii）

除了招牌的Scarf Prints Shirt外，Occhii目前以Russian Scarves製造的單品，尚有仿Biker的機車外套和百褶碎花裙，價錢並不比Marine Serre的出品來得便宜，卻多了一份濃厚的民族風與手工藝感覺；而如果連Scarf類改製品太過眼花繚亂的話，品牌尚有少部份短打和針織衫款式，設計同樣深具家鄉東歐神采，例如毛衣上的蓬鬆手袖及手袖口，靈感正是源自19世紀末20世紀初沙俄時代，俄國農民的工作服飾，每塊布料、每組部件、每個細節，細心觀察下來，都有源遠流長的歷史故事和意義。

背心類產品同樣吸引。（SUPER A MARKET）

毛衣其蓬鬆手袖及手袖口，靈感正是源自19世紀末20世紀初沙俄時代。（VOGUE）

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