【木村光希】《ViVi》封面橫跨平成與令和　惹來負評皆因一女子？

被稱之為最強星二代的木村光希（Kōki），總是離不開木村拓哉與工藤靜香的光環，擁有極高人氣的她，是次更首度亮相於6月號的《ViVi》封面，想不到竟然卻被網民鬧爆，究竟所為何事？

木村光希首度登上《ViVi》封面（網上圖片）

4月11日，《ViVi》獨家模特兒河北麻友子宣佈畢業。（網上圖片） 6月號的《ViVi》（4月23日發售），作為橫跨平成與令和兩代的期刊，標誌著時代的轉折點，這可算是極具意義的一期！4月11日，《ViVi》獨家模特兒河北麻友子（Mayuko Kawakita）宣佈畢業，從2012年開始擔任該離誌模特兒，並於6月號推出時，就會正式離開《ViVi》，亦使許多忠實讀者大叫不捨。雖然麻友子在《ViVi》擔任超過7年模特兒，但卻從未試過自己一人登上雜誌封面，所以眾多讀者盼望她能在畢業前登上封面，然而最後卻選擇了木村光希作為6月號封面女主角。

河北麻友子（網上圖片）

該消息一出，《ViVi》卻被大量網民鬧爆，他們紛紛在離誌的Instagram上留言：「至少在最後給河北麻友子一個機會！」、「河北麻友子支持你們7年了，這就是你對待她的方式嗎？」其實出現在社交平台上的評論，大多都是震驚6月號的《ViVi》封面為何不是河北麻友子，卻沒有因此抨擊Kōki。

現年只有16歲的木村光希，綁上馬尾化上紅唇亮相於封面，除了展現她青春活力的一面，老實說光希也能贏得時下年輕人的心，在目前的情況下，木村拓哉與工藤靜香的粉絲，也極有可能傾向支持她，大概也是這個原因，今次她才被選中當封面女郎，而不是河北麻友子吧。

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