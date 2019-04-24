【令和】新鈔票面世　毛小孩肖像才是日本民眾心中最理想的設計？

5月1日，日本新年號「令和」正式來臨。為了迎接新年代，政府近日正式公告為年號設計出全新鈔票。然而當中最能夠取悅日本民眾的紙鈔設計，卻非官方樣式，而是惡搞版本柴犬與貓星人肖像？ 然而當中最能夠取悅日本民眾的紙鈔設計，卻非官方樣式，而是惡搞版本柴犬與貓星人的肖像？

據悉，日本對上一次發行新鈔經已是十五年前，而且今回是政府首次將1984年所確立的紙幣人像作出替換，猶如為新元年改朝換代，所以受到廣泛注目。此舉意味過去印於鈔票上的思想家兼教育家福澤諭吉將會正式卸下；所發佈的全新1,000、5,000以及10,000日圓紙幣，已預告將由三位對日本歷史文化有着深遠影響的人物取而代之，他們分別是日本資本主義教父之稱的澀澤榮一、女性教育先驅津田梅子，以及醫學家與細菌學家北里柴三郎，。

不過，引起當地民眾熱烈討論的設計，卻非這三款，而是日本插畫家ぽん吉與繪畫師瞬く所創作的惡搞版柴犬與貓星人肖像鈔票。

日本插畫家ぽん吉所設計的惡搞版柴犬肖像。（twitter）

這張紙鈔就由繪畫設計師瞬く設計。（twitter） 一向鐘情於繪畫柴犬的ぽん吉，得悉將會推出新鈔消息後，便趁機創作出可愛版本，將最能代表日本國民元素之一的柴犬作為主角，把整個柴犬肖像完完整整放置於1,000日圓鈔票上，當中就連防盗浮水印與蓋印也有柴犬的蹤跡。另一邊廂，日本另一位繪畫設計師瞬く也跟隨步伐，不過其設計就以貓星人作為主軸。無論柴犬還是小貓，日本網民同樣受落，他們更在網上留言：「這才是我們心中最理想的紙鈔設計。」

說回ぽん吉的背景，他不僅是一位插畫家，亦附上漫畫家的名銜，其中《犬騎士物語》就是他比較著名的漫畫作品，然而命名為「犬騎士」，多少也了解到當中的創作意念總有着柴犬的影子；ぽん吉就正正將黑柴塑造成真正的騎士般，作為漫畫主角之一，故事與畫風也成功俘虜不少日本漫畫迷。

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