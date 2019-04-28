【Coca-Cola】日牌atmos聯乘繼續玩Logo　藍色可口可樂變百事？

可口可樂迷要留意！近日Coca-Cola與日本潮流名所atmos的旗下支線atmos LAB再度合作，推出春夏聯乘系列。 每件單品理所當然放置Coca-Cola的經典Logo，令設計既能保留品牌主打的圖案元素，還成功打造出長青視覺美學。

Coca-Cola與atmos LAB旗下支線atmos LAB聯乘。（atmos-tokyo）

日本球鞋名所atmos經已不是首次與經典飲料品牌Coca-Col來合作，過去企劃也以可樂品牌的Logo作為設計重點，今回亦然，不論是帽子、短褲、連帽衛衣、T-Shirt、襪等，總見到「Enjoy Coca-Cola」或「Coca-Cola」的經典圖案設計。



此聯乘雖然源用經典Logo設計，但色調上則換來新意思，款式除了以可樂的紅白兩色作為主打外，還推出了深藍及綠色設計，藍色是百事可樂慣常的顏色，換上可口可樂頗為有趣。整個系列已在atmos官方網站公開發售，價格範圍由2,000日圓（約港元140）至12,000 日圓（約港元840）不等，絕對貼地。

今月初，Coca-Cola與TOMMY HILFIGER攜手打造的別注系列。（coca-colacompany） 有過百年歷史的Coca-Cola，發展至今已不只是一家飲料生產商，單看近月品牌與不同時裝單位攜手打造的企劃，已能窺探出其在時裝界早已佔據重要一席位。如3月Coca-Cola聯同街頭品牌KITH及Converse攜手推出的Chuck Taylor All Star 1970s最新版本，設計注入特大簽名式Logo；另與TOMMY HILFIGER聯合設計的一系列復古街頭衣飾；至於4月中，品牌又與捷克百年網球鞋老牌Bata，打造出擁有Coca-Cola汽水蓋圖案的Tennis鞋款，可謂Crossover停不了。



雖然早於80年代，Coca-Cola® Clothes衣飾系列推出時，經已叫好又叫座，而現時品牌在時裝界的積極進取，令品牌的傳奇得以延續，並帶到更高更闊的層次。

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