美國紋身師設計浮世繪風圖案　日牌WACKO MARIA夏威夷恤新定義

四月份的香港氣溫已高達三十度，夏日來臨，相信不少人都有「與陽光玩遊戲」的計劃。 說到陽光與海灘，又甚可不提夏威夷，陽光明媚的天氣、水清沙幼的海灘，還有輕拂面龐的清風，靜靜地在海灘上度過一個悠閒的下午，也許是不少港人嚮往的生活。

說到夏威夷總想起陽光與海灘（網上圖片）

夏威夷的特產除了有陽光與海灘，還有充滿當地特色的夏威夷恤（亦稱為Aloha Shirt）。夏威夷恤可說當地人民不可或缺的單品，不少人都擁有數十件或是上百件夏威夷恤，何時何地都可以穿著。當地更加有「Aloha Friday」，打工仔可以穿著夏威夷恤去上班，彷彿「沒有人可以阻止夏威夷人穿夏威夷恤」了。

鮮豔的大紅花、綠油油的棕櫚樹、色彩繽紛的圖案，相信這是不少人對於夏威夷恤的印象，但誰說夏威夷恤一定要夠「夏威夷」。當日本遇上夏威夷，同樣可以擦出火花。近日，日本品牌WACKO MARIA就與美國紋身師Tim Lehi再次合作，為恤衫注入浮世繪元素，推出充滿東瀛特色的夏威夷恤以及短褲，售價由215美元至415美元（約1,686至3,255港元）不等，將於明日（27日）正式發售。而兩者早前已經合作推出過一系列外套及恤衫，同樣以充滿東方特色的畫作作為衣服的印花。

+ 7 + 6 + 5

作為今個系列圖案設計的主角，Tim Lehi插畫向來都富有中西融合、貫穿古今的特色，老虎、宗教人物、骷髏頭等等都是他的繪畫題材，又會把獅身人面像以充滿現代感的方式呈現，帶有神秘、陰沉、叛逆的感覺。而這一輪的聯乘作品就以老虎為主角，繪畫出咆哮時的雄姿。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁