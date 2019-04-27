【展覽】倫敦Stanley Kubrick回顧展　《閃靈》孖女戲服，還有…

即使再不熟悉Stanley Kubrick名字，也總會對這位傳奇導演的作品留有印象，《2001: A Space Odyssey》（2001太空漫遊）、《The Shining》（閃靈）、《A Clockwork Orange》（發條橙）等電影作品，全是他的經典巨著。 如今，電影中所使用過的道具、穿著過的服飾以及劇照等，以為這些都是遙不可及的東西。可幸得悉最新消息，以上稀有珍品，將登陸英國倫敦Design Museum，讓我們再度回顧導演的才華洋溢。

《2001: A Space Odyssey》（2001太空漫遊）的經典畫面。（Pinterets）

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4月26日，倫敦Design Museum籌備良久的《Stanley Kubrick: The Exhibition》展覽正式揭開序幕。

據官方網站透露，展館將會展示出相關電影以及導演Stanley Kubrick生前物品，約有700件之多，當中包括導演生前的採訪片段、相關信件、工作照片；以及眾多電影道具、稀有設計手稿、服裝、模型等，就如在電影中《Full Metal Jacket》（烈血焚城）出現過的Born-to-Kill頭盔、《The Shining》（閃靈）中孖女身穿的那套粉藍色可愛裙子等，皆會在展館內一同展出。

美國傳奇導演Stanley Kubrick。（wiki）

除了以上珍品以外，展館還設置了特大屏幕，呈現電影中多個經典畫面，務求讓參觀者能徹底感受導演一生所鍾情的對稱美學。而展覽中另一個矚目亮點，就是將眾多電影的整個製作過程，由零開始，從靈感構建、電影拍攝，再到後期剪輯，同樣在展覽中表露無遺，彷如置身於這位傳奇導演的創作大腦裏，具體了解他的思考方法與工作模式。

《Stanley Kubrick: The Exhibition》



日期：即日至9月15日

地點：Design Museum（ 224-238 Kensington High St. Kensington, London W8 6AG, UK）

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