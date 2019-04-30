【展覽】杉本博司攝影展　安藤忠雄設計展館帶出《海景》懾人張力

日本山梨縣的清春藝術村早前進行加建，為了慶賀紀念落成，特意舉行日本攝影師杉本博司的攝影展，而展出的場地正正是另一位大師安藤忠雄設計的「光之美術館」，在館內自然光線下，更能呈現杉本博司經典《海景》系列的懾人張力。

日本山梨縣清春藝術村為紀念剛成立不久的「和心」研究所，舉行杉本博司攝影展，當中展出的四大名作包括《陰翳礼讃》、《松林図》、《華厳の滝》和《海景》。舉行展覽場地是由日本傳奇建築師安藤忠雄操刀設計的光之美術館（ 光の美術館），這場地特別之處是刻意不提供人工照明，令整個空間彷如回歸到大自然，讓觀眾透過自然的陽光折射所形成的光線，探尋作品內藏的真正奧祕，當中耗了二十多年時間孕育的《海景》系列最為懾人。

是次紀念展的海報。（kiyoharu-art）

於80年代創作的《海景》系列（Pinterest） 雖然紀念展只展示《海景》系列中部份作品，那些只有黑白灰的素色色彩，帶着沉寂氛圍的海景，仍能吸引民眾遠道而來。杉本博司曾說：「文明初生到演進、草木盛起凋謝、人類經歷生死，所有世間萬物，亦隨時間而消逝，就只有海洋，卻不受時間約束。」他認為世間上最長壽的生命，又能夠與時間抗行，並見證着萬物由誕生到結束，就只有海洋。他為了探索時間與海洋兩者關係之真相，花上了二十多年時間，逐訪世界各地的海洋，足跡遍及加勒比海、黑海、北冰洋等最後創作出《海景》系列。

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《海景》系列作品，全以黑白、海水、空氣和光線所構成，雖然每幅作品難以辨別出於哪個海域，但這正是杉本博司的意願。他曾透露只想借助海洋這有力元素，來穿越時空，將作品回歸世間最原始的狀態，而照片中的「時間」也猶如被凝固了，讓觀眾專注反思世界的起源，而非海洋本身。

《劇院》是杉本博司另一個經典作品。（Pinterets） 杉本博司被稱為「最後的現代主義者」，除了《海景》系列，其他作品如《劇院》（Theaters）、《畫像》（Portraits）、《建築》（Architecture）等，都忠於暗沉的色彩，將他的哲學與美學表露無遺，他還涉獵舞台設計、室內設計、建築等範疇，「日本最具影響力藝術家之一」當之無愧。

《清春芸術村ゲストハウス「和心」落成記念展 ──『杉本博司』》

日期：即日至6月30日

地點：清春芸術村 光の美術館

網址：www.kiyoharu-art.com/?p=770

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