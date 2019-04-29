Gosha Rubchinskiy新品牌設計集百家之大成？還是左抄右抄？

作為近代東歐時裝風潮的始作俑者（另一位當然是Demna Gvasalia），Gosha Rubchinskiy數年前當真如日中天，自家同名品牌大賣不在講，更引來adidas和Burberry等大牌爭相邀請合作，風頭一時無倆。然而時裝潮流從來都是「長江後浪推前浪」，隨着東歐風街頭時裝的漸漸殞落，Gosha Rubchinskiy這一品牌的美學逐漸被人遺忘，就連設計師自己本身的創作也陷入了樽頸位，最終令到Gosha不得不於上年結束同名品牌，並於今年開創全新風格和定位的品牌GR-Uniforma，以圖盡地一博，力求翻身。 然而求變當然是好，但觀乎GR-Uniforma早前廣告Campaign和最新一批產品服飾，卻又惹來「左抄右抄」之嫌，未見自身特色，卻又與好些名師作品頗有「共通」之處，仿如致敬作品一樣。

來自俄羅斯的Gosha Rubchinskiy曾經是時裝界的超級新人王。（Acclaim Magazine）

Gosha Rubchinskiy當年的設計以青蔥童苗的街頭風尚而見稱。（Hypebeast）

雖然仍然得到Dover Street Market的鼎力支持，但Gosha Rubchinskiy新牌GR-Uniforma自推出至今的數個月，仍然未有掀起預期的轟動，主要原因是它的變化太大，由原來Gosha Rubchinskiy時代的懷舊蘇俄美學，一下子質變成具未來主義和實驗精神的機能服飾，這種銳變無疑令原來的忠實支持者無所適從。當然原有支持者不賣帳，只要能夠開拓新的消費群，取而代之就可以了，可惜新一群的目標顧客同樣並不受落，原因不是GR-Uniforma的產品在造工和設計落後於人，而是他的「新」設計市面上已有許多，或者是前人經已做了許多，現在Gosha以「慢半拍」的方式造起來，潮流並不見得由他帶動，亦只惹來跟風之嫌。

GR-Uniforma的Mood Shoot。（GR-Uniforma）

Hedi Slimane於SAINT LAURENT時代的Mood Shoot。（Them Magazine）

+ 7 + 6 + 5

最明顯與前人「相撞」的地方，是GR-Uniforma的美學氛圍，看看他找來一批瘦骨嶙峋的年青人，大玩搖滾風黑白相，係就係有型，卻不過是Hedi Slimane於Dior Homme時代已開始玩的套路，特別是以樂器為主題的靜態黑白拍攝手法，Hedi於Dior Homme、SAINT LAURENT以至今日的CELINE已先後用上3次了（亦經已惹來很多時裝人抨擊），現在Gosha Rubchinskiy近乎照版煮碗地重新塑造一次，根本就吃力不討好。

不只美學氛圍，就連實質上的服飾設計也有「瓜田李下」之嫌，GR-Uniforma主打的米字型奇怪Logo（下圖1），第一眼看到或許會覺得新鮮感十足，但細心一看，卻又會發現其實於新世代Burberry其中一款Logo十分相似（下圖2），都是系出Baseball Jacket胸口圖章的一種概念，人家Riccardo Tisci將代表Thomas Burberry的「T」和「B」字穿插其中，化成圖案，Gosha Rubchinskiy卻又以相同概念，把數個英文字交織在一起，還完全相同地以黑底白字方式，將Logo製成T-shirt售賣，是如有雷同還是有心的部署，委實是見仁見智。

GR-Uniforma與Diesel合作打造的牛仔布工裝。

至於其他設計，例如與Diesel合作打造的一系列牛仔布工裝，還是自家製作的反光連身太空衣，雖然未有直接與哪一個品牌的設計撞款，但這種概念性工裝在Gosha Rubchinskiy仍然醉心於東歐滑板文化而尚未轉型之前，就有成千上萬的品牌一直如此設計，從前的Aitor Throup、Off-white、A-Cold-Wall*如是，到近年的KANGHYUK、Heron Preston和Random Identities亦是如此，通通大玩物料開發或標榜機能性設置，就連多口袋的Utility Vest也被翻製過數以百次了，實在犯不着Gosha Rubchinskiy於2019年的今日，仿如趕尾班車一般再造多一次，數年前引領潮流，到今年卻被人牽着鼻子走，無論是時不與我，抑或江郎才盡也好，現在的Gosha Rubchinskiy，實在叫心愛他的人不無唏噓。

今次GR-Uniforma × Diesel的設計理念，其實多年前G-Star RAW Research by Aitor Throup的系列就己經造過意念相似的款式。

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