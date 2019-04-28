【深圳坪山美術館】6層新館！空中花園、裝置影像展覽超多打卡位

深圳這座全新開放的地方自帶絕美「空中花園」，還能免費參觀酷炫大展，五一小長假，Gogogo！這樣的好地方便是全新打造的坪山美術館（新館），可不要覺得遠！其實從深圳北坐高鐵出發不用30分鐘便可到達！和從華僑城到市民中心所花費的時間是一樣一樣的。 坪山美術館面積約為9900㎡，一共6層，設有展廳、藝術品庫房、公共教育區、咖啡廳、戶外花園等。（第6層暫未對外開放）這棟極具設計美感的建築面朝綠意盎然的坪山中心公園，旁邊就是坪山圖書館、大劇院等，是一片依山傍水的風景寶地。除了給人極大美感的外觀外，坪山美術館最讓小編感到驚喜的是這裡有一座「空中花園」。

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而在這一旁的咖啡廳，也值得進來坐坐。這間咖啡廳最棒的是，有大大的落地玻璃窗，在這裡喝着咖啡，看着外面的風景如畫，想想就愜意十足。店內的環境也讓人足夠滿意，充足的光線、舒服的皮質座椅。應該是美術館新開的緣由，店裡的人並不多，是個可以好好放鬆自己的地方。

與坪山美術館一同開展的是「未知城市：中國當代建築裝置影像展」，展覽一直持續到9月30日，免費開放。這場開館大展相比小編見過的其他展覽，算得上是高端大氣上檔次，卻意外的有「貼地」的感覺。就讓我來為大家先簡單的介紹一下吧！

按圖看「未知城市：中國當代建築裝置影像展」6層展館展覽細節文字介紹及打卡位！第4層更加係必睇！

第1層：最科技▼

第2層：最「深圳」▼

第3層：最生活▼

第4層：最閃耀▼

第5層：最值得思考▼

1到5樓共展示了71件作品，每件作品或大或小，都能看出作者背後的用心、以及對城市和建築自己的思考。更多的展品，就等大家自己來見證吧！

開放時間：週二至周日9:00－17:00 （16:30停止入場）週一閉館，節假日除外 地址：深圳市坪山區坪山美術館（新館） 交通：深圳北站坐城際高鐵到深圳坪山站（12元；約25分鐘），出站搭乘m426或m478到坪山實驗學校站，步行5分鐘即到 展覽名稱：《未知城市：中國當代建築裝置影像展》 門票：免費 展覽日期：即日起至2019年9月30日

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