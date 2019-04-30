【Tiffany】原宿概念店設Café　Breakfast at Tiffany’s終成真

不少品牌都愛踩過界，除了本業販賣服飾外，又會經營起各式各樣的副業。就像Gucci與不同藝術家合作，進行各種創作，Gucci Art Wall就是例子之一，一來可以為品牌建立形象，同時又可為年青藝術家提供更多機會。而品牌又曾出版過各種書藉，甚至成立書店。 除了書店外，近年亦有不少品牌開設咖啡店，如Ralph Lauren的Ralph's Coffee、Vivienne Westwood的Vivienne Westwood Café，visvim亦有在日本原宿開設名為little cloud coffee。在售賣服飾之餘，又可以向顧客銷售品牌所提倡的生活模式，為品牌建築出一個更立體、更全面的形象，消費者們又可以在心愛的品牌所開設的咖啡店中享受悠閒的時光，可說是「win win雙贏」。而最新加入咖啡店戰團的就有珠寶品牌Tiffany & Co.。

柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）手執咖啡、吃著牛角包，佇立在Tiffany & Co.櫥窗前。（網上圖片）

有看過《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s）的你，可能都會記得柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）手執咖啡、吃著牛角包，佇立在Tiffany & Co.櫥窗前的一幕。現在，你也有機會像柯德莉夏萍一樣，在Tiffany & Co.吃早餐，而且是店內不是櫥窗前。

Tiffany & Co.上星期（4月19日）於日本原宿開設了品牌亞洲首間概念店「TIFFANY@Cat Street」。（網上圖片）

Tiffany & Co.上星期（4月19日）於日本原宿開設了品牌亞洲首間概念店「TIFFANY@Cat Street」，樓高六層，每一層為顧客提供不同服務。作為Tiffany & Co.的概念店，內裏的裝潢當然以風靡萬千少女的Tiffany Blue作為主調，並以貓咪作為主題，貓咪外形的logo隨處可見，同時亦推出了限量版的貓咪logo吊墜。

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顧客除了可以在樓高六層的店舖裏選購及試戴珠寶首飾外，還可以在店內享受餐點，度過一段悠閒的時光。店舖提供牛角包、冬甩、brownie、咖啡等餐飲，值得留意的是連冬甩上的topping都是Tiffany Blue。店舖營業時間為早上11時到晚上7時。

除了日本，Tiffany & Co.亦打算在5月4日和5日於美國Rodeo Drive店舖外開設限時兩天的咖啡店，營業時間為早上9時至11時15分，只提供早餐服務，價錢每位45美元（約353港元）。

TIFFANY@Cat Street日本概念店

地址：東京都澀谷區神宮前6-14-5

Tiffany & Co.亦打算在5月4日及5日於美國Rodeo Drive的店舖外開設限時兩天的咖啡店，圖為佈局草圖。（網上圖片）

最後，一起重溫各時尚品牌的Café，看看是否跟品牌風格配合。

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