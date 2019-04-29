【聯乘秘密】NASA聯名產品從不間斷　因為其標誌可免費使用？

美國太空總署NASA作為全世界最大的航天機構，基於航空領域的重大突破而聞名。極具神秘的基地，多年來不停地演變，而保持不變卻是它的標誌。近年時裝界，具備NASA標誌的產品隨處可見，奇怪的是，該政府機構竟表明沒有與任何品牌推出過聯乘系列......

Heron Preston推出NASA系列（網上圖片）

不論是時裝、設計或藝術市場，總是充斥著形形式式的NASA產品，這證明了一個有趣的事實，原來幾乎所有人都能免費使用NASA標誌，並且將它們貨幣化，真相是只需把完整設計交給NASA的多媒體部門，一但被他們批准，那就可以正式使用該商標及設計。在NASA辦公室工作的Bert Ulrich告訴《Quartz》：「除了與藥物、酒精或煙草製品有關的營銷活動，基本上任何人都可以提出申請。」可是，NASA之後會對計劃進行檢查，品牌也必需符合嚴格規定及限制。實際上，根據NASA的準則，該標誌也只能出現在黑色、白色、灰色或銀色背景之下。

NASA作為美國政府機構，其Logo亦自然成為政府標誌，因此不可作任何商業用途，或者認可任何品牌推出的商業產品、服務或活動，因此品牌都不能暗示與NASA共同創造產品。雖然NASA產品隨處可見，其實跟本沒有所謂的「Collaboration」，只不過是NASA願意把商標受權於品牌罷了。

位於美國Kennedy Space Center的禮品店，被稱為是「全世界最大的太空商店」，佔地面積高達15,372平方英尺，擁有各類型的紀念品及裝備，最重要的是，每一件產品都印上了NASA標誌。今時今日，其實幾乎不必前往那邊購物，例如H&M、PacSun、Aeropostale、American Eagle、Forever 21及Urban Outfitters等，都有出售便宜的NASA衣服。

在不久之前，一款印有NASA標誌的白色Hermès Kelly手袋，藝術家Tom Sachs在倫敦佳士得拍賣會上，更以超過5萬美元的價格成交，而Heron Preston、Coach、Vans以及香港鐘錶品牌Anicorn等，也曾利用NASA標誌推出限量系列。

一款印有NASA標誌的白色Hermès Kelly手袋（網上圖片）

近年時裝界，具備NASA標誌的產品隨處可見。（網上圖片）

這個NASA標誌被稱為「Meatball」，由James Modarelli於1959年所設計。（網上圖片）

NASA Worm Logotype（網上圖片）

近年，NASA相關產品於時裝界激增，這與社交媒體則有很大關係，是它推動了NASA前進，還有荷里活電影當中關於星際、重力及外星人等故事，通通都引起了人們對太空的濃厚興趣，再加上時裝界對懷舊元素的需求亦漸漸上升。

過去NASA的辦公室，通常每月都會收到三至四份申請，而最近他們更表示幾乎每天都會收到多份申請，如此好的機會，也怪不得時裝品牌紛紛推出NASA系列。若對NASA有任何新構思，不妨試試聯絡他們，或許你也會得到驚喜。

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