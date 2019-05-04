DIOR與日本文化的情緣豈止空山基？　就連美智子皇后也是支持者

問到本年度男裝界最炙手可熱的名字，DIOR男裝線DIOR MEN定必榜上有名，單是PRE-FALL 2019季度與空山基Hajime Sorayama合作的科幻系列，就叫人引頸以待，可惜樹大招風，當一個品牌紅得發紫之時候，就總會惹來「柴台」聲音，批評品牌向日本頭街文化靠攏，只不過是潮流和希望開拓亞洲市場所使然。 然而，這麼想的人未免有點一廂情願甚至井底之蛙，只因DIOR這一品牌與日本文化的連結牽引，並非源自Kim Jones或Maria Grazia Chiuri；也不是起始自Raf Simons、John Galliano甚至Marc Bohan，只因在開山祖師Christian Dior主理品牌的時代裏，就是如此，或者再精準一點說，遠在1946年品牌創立之前，於Dior先生的童年，就命中注定與東洋文化結下不解之緣。

DIOR最近於中環置地廣場中庭，置設了期間限定Pop-up Store，由即日至5月7日就會完結，可謂一閃即逝。（攝影：龔嘉盛）

DIOR PRE-FALL 2019季度與空山基合作的系列在坊間掀起廣泛迴響。

其實日本藝術與法國人之間的互動，早在1867年巴黎世界博覽會就經已開始。

一切源自1867年的巴黎世界博覽會

雖則話日本藝術、工藝以至哲學文化源遠流長，但基於江戶幕府時代二百多年的鎖國政策〈1635-1853〉，而一直未能直接與西方文化接觸，欠缺一個揚威國際的機會。不過往後政治形勢卻有重大改變，隨着明治時代的即將降臨，日本一改閉關鎖國政府，銳以學習西方先進技術，亦提倡「文明開化」，致力將自身文化工藝輸向國際，與西方國度進行互動。

如是者於1867年巴黎舉行的世界博覽會中，日本政府不但積極參與，並特意於博覽會內打造日本文化館，將東洋的庭園藝術、繪世繪、茶道以至內在的侘寂哲學，與陰翳禮讚（哪怕當時尚未出現這組字）的美學色彩，皆一併於展館內表現無遺，非但大獲好評，更迪啟西方各個領域上的文化菁英：梵高自此對浮世繪一見傾情，將它融入畫作之中，更自己動手繪畫浮世繪起來；Louis Vuitton的兒子Georges Vuitton則受到日本家紋圖案和櫻花美學影響，從而創製出風靡後世的Monogram圖案，足證該屆巴黎世界博覽會的影響之鉅。

這就是1867年改變世界的日本文化館。（網上圖片）

而雖然1867年的時候，距離Christian Dior的誕生之日（1905年）仍然尚遠，但日本藝術美學概念，亦憑藉當屆世博會而成功於歐洲社會之間傳播，到19世紀後期風氣已然極為熾熱，當時有一位名叫Madeleine Martin的女生，就對如斯東洋文化趨之若鶩，即便往後與實業家Maurice Dior共諧連理，升格為Madeleine Dior夫人後同樣熱情不變，更將她這股藝術熱情承傳到5位孩子身上，其中一位正是Christian Dior。

開拓東瀛市場的先驅

基於母親這個先天優勢，Christian Dior自少就沉醉在日本藝術的生活之中，其童年故居Granville莊園的Rhumbs別墅，其粉紅與粉藍色交織而色的屋內，就佈置了許多東洋藝術品，當中尤以葛飾北齋和喜多川歌麿的浮世繪畫收藏最多，據Dior自己的回憶，當時家裡就有一幅繪有日本版畫牆裝飾，「巨大得由樓梯底伸延至屋頂」，Dior看着這些日本藝術品之時候，每每悠然神往，一看就是數小時。

Granville莊園Rhumbs別墅。（Dior）

這種對日本藝術的鍾情與欣賞技法，至Christian Dior終其一生也縈繞在他創作生涯之中，自家品牌1946創立的數年之後，即1953年開始，DIOR即開宗名義大玩東洋風，1953年打造Jardin Japonais系列，從日本庭園涉取靈感，將庭園中所見的鳥語花香幻化成花卉、櫻花與花鳥圖案，並注入到西裝女裝服飾之中，耳目一新；之後同年的秋冬Haute Couture系列，更索性將發佈會移師東京舉行，首開品牌於日本舉行時裝秀的先例，由巴黎一同遠渡而來的西方模特兒，穿上精心設計的和服，成為一時佳話，而對於東洋女性，Dior也甚為傾慕，曾在訪問之中就直言：「日本女性擁有自己獨特的美麗，她們總會不惜一切代價，保持這種美感，這正是她們最大的魅力所在。」

1959的日本皇室大婚。（Dior）

此後，DIOR與日本文化的互動仍然持續，1954年為舞蹈家Margot Fonteyn，於舞劇"EntréeJaponaise"中創作和服風服裝；去到1959年更將整個熱潮推向高峯，事關那一年日本皇室大婚，與明仁親王结婚，成為皇太子妃，皇室就邀請Christian Dior為美智子親自設計3款西式婚禮禮服，既美麗不可芳物，又雍容華貴，叫全日本的女生為之傾慕，自此對品牌留下深刻印象，結下情緣。

DIOR向來與皇室有緣，除美智子外，戴安娜皇妃與Lady Dior的故事同樣令人津津樂道。

DIOR MEN PRE-FALL 2019。（Filippo Fior）

DIOR × 空山基

21世紀法國與日本文化的再互動

可見今次Kim Jones與日本文化互動，與日本舉行時裝發佈會，找來空山基合作，一切也是有跡可尋，更貼切的形容，即是一種歷史承傳。不過較之女裝部設計師Maria Grazia Chiuri，兩年前重新活化1953年Jardin Japonais的傳統技法有所不同，男裝部Kim Jones版本明顯俏皮得多，也科幻了許多。

+ 5 + 4 + 3

Collection大玩Pattern，當中以3種圖騰作為主調：分別是粉色櫻花、傳統Oblique圖案與豹紋版本，一系列印上櫻花與Sexy Robot的服飾，雖然「蝦人著」，卻又極具新舊結合的內涵，空山基招牌的Sexy Robot，體態誘人，成功打破傳統機械人冷冰冰之感，為未來的高科技世界奠下想像基礎；而內裡的櫻花和粉紅、粉藍色用色，則是一種高超的典故手法，寓意Dior先生童年住處Rhumbs別墅的粉色外牆，和Jardin Japonais系列之中，對櫻花的回憶。

（攝影：龔嘉盛）

源自1967年的Dior Oblique圖案，是品牌近年最人氣的袋款。（攝影：龔嘉盛）

至於源自1967年的Dior Oblique圖案，近年當真是人氣火紅得很，不過在Kim Jones點石成金的眼光裏，仍然獲得了非同凡響的改造，首先設計團隊打破Oblique Pattern每每用上帆布Canvas作主物料之慣例，在部份Oblique圖案服飾之上，改轉成尼龍Nylon物料，輕量化與透氣度相應增強；而就算繼續運用帆布製造，亦會別樹一格地融入機能性的設定，或在包袋上加入可調教索帶和Matthew Williams調配的軍用鋼扣Utility Buckle；或將它的局部布塊，改造成Military Boots的一部份，別具心思，又能夠彰顯到Kim Jones熱愛Functional時裝的意志。

DIOR中環置地廣場中庭期間限定Pop-up Store。（攝影：龔嘉盛）

當然在這個Street Fashion理念橫行無忌的世代下，可以想像一系列T-shirt、波鞋和銀包配件應該最受歡迎，早前在外國版官網率先發售之時，已迅間完售，香港區網站雖然不設網購服飾，但DIOR最近就於中環置地廣場中庭，置設了期間限定Pop-up Store，由即日至5月7日就會完結，可謂一閃即逝，不過整個PRE-FALL 2019季度的大部份人氣單品店內均有售，再加上會場中特別設置的巨型Sexy Robot，實在值得大家去朝聖打卡。

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