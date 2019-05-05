【游牧時尚】美國配飾Miansai打破實體店模式　古董車變移動小店

2008年，邁阿密配飾品牌Miansai，憑藉標誌性的航海風格手飾品，從而打入時裝市場，其後生意持續增長，亦證明男士們對品牌的興趣。 近年，Miansai利用古董車重新定義「移動零售」概念，竟然更為品牌帶來無限商機？

Miansai利用古董車重新定義「移動零售」概念（網上圖片）

Miansai創辦人Michael Saiger（網上圖片） 其品牌於紐約及洛杉磯擁有兩間旗艦店，也可於MR PORTER、Barneys、Neiman Marcus及Nordstrom等實體與線上的店舖下購買。近年，品牌創辦人Michael Saiger決定將加入另一種新零售模式，就是將古董車改裝成移動小店，而地點更選擇於靠近海灘、酒店及符合品牌美學的地方。 直止今時今日，該品牌共有六間移動小店，更可以隨時隨地部署不同的營地。Michael Saiger說：「5歲時，我已對汽車感到興趣，現今更開始建立古董車系列。」他表示找到了一種方法，不但可將個人興趣轉化為精明的商業模式，那就是把移動零售模式引入品牌，從中結合Saiger對古董車的熱情，也使我們能在交叉路口上遇上此種的體驗。

Miansai利用古董車重新定義「移動零售」概念（網上圖片）

其實每輛古董車，都是從美國或意大利所收集回來的，包括在卡普里島所購買的1964年Piaggio、1964年在西西里島發現的Lambretta，與1948年來自懷俄明州的Airstream II。

Miansai找到一種方法，來打破傳統實體店：「移動零售業讓我們可以靈活地進行測試，更不需要立即進行租賃。」該品牌目前於邁阿密海灘的Fontainebleau Hotel、Malibu Pier、Montauk及Nantucket都有古董車停留。因古董車小店為Miansai帶來無限商機，雖然現今只推行於美國，不過未來該品牌亦計劃將此概念擴展至歐洲其他地方。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁