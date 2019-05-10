【D&G】晉身Lyst最熱門品牌排行榜　辱華醜聞對生意沒影響？

上年Dolce & Gabbana（D&G）因辱華風波引起關注，不但受到內地影星集體抵制，亦將原定於上海舉行的時裝騷取消，嚇得兩位設計師利用普通話向中國網民道歉，嘗試為事件降溫。 不過，辱華醜聞對於D&G生意真的有影響嗎？從最新一季Lyst最熱門品牌排行榜中，答案亦呼之欲出。

D&G晉身最熱門品牌排行榜（網上圖片）

昨天（5月9日）Lyst公佈本年度最熱門品牌排行榜，D&G成為最新排名的第15位，比起上一季度共升了六名。據Lyst報告顯示，在2018年第四季度（Q4）後，由於該品牌遭受一連串文化失誤，同時遭受到名人、零售商及消費者強烈反對，排名跌至第21位。許多人預測辱華醜聞，將影響D&G的生意，因為Lane Crawford、Luisa via Roma及Rinascente等零售商，通通都在事件後立即停售品牌。可是，數據卻證明了品牌最動蕩的時刻，未必會削減消費者的需求。



事件重溫：

【關公災難】D&G新廣告涉種族歧視 DGLovesChina愛你變成激嬲你

【D&G辱華】廣告模特兒發文向同胞們道歉：會更好地展示中國文化

數據證明了D&G最動蕩的時刻，未必會削減了消費者的需求。（網上圖片）

雖說大品牌肯定會塑造數據，如產品發佈、營銷活動及使用社交媒體做宣傳，Lyst副總裁Katy Lubin說：「這些並不影響全球顧客對設計師的需求。」儘管存在醜聞及抵制，但數據明顯地顧客在購買產品時，不一定會跟進消息。根據Lyst表示，顧客仍然會轉向購買D&G花卉連身裙、印花泳衣及男裝運動鞋，因為這些產品在上一個季度，都被評為品牌旗下最受歡迎的。

最熱門品牌排行榜第一位是Off-White，而Palm Angels、Nike、Adidas的排名，亦表露了大眾對街頭服飾的需求。（網上圖片）

人們口裡說不，數據卻最誠實。試想想，在作出購買的決定時，大家會因為骨氣而堅持不買嗎？